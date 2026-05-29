安心才敢生 新戰略開錯藥方

為了搶救台灣低靡的生育率，緩解少子女化帶來的衝擊，賴清德總統親上火線提出「人口對策新戰略」。「新戰略」琳瑯滿目的十八項措施，乍看之下十分吸引人，但仔細推敲就會發現，仍不外乎是在原本提供的生育補助及陪產、育嬰假上加碼，卻沒有其他讓為人父母者能夠安心的配套措施。

以馬斯洛的「需求層次理論」來看，目前全台房價居高不下，普羅百姓即使努力工作、省吃儉用數十年，也幾乎買不起一間能讓全家人遮風避雨的房子。在這樣的狀況下，光是「住」這件事，就很難令年輕夫妻有生育下一代的動力。

此外，現在台灣毒駕橫行，出門一趟就可能淪為毒駕者的車下亡魂；但民進黨政府為了講究「人權」，既不執行死刑也不支持鞭刑，就連是否提高毒駕刑責也研議再三。政府連「行」的安全都無法給予保障，家毀人亡只在瞬間，又怎能奢望生育？論「育」，現在校園除了霸凌問題頻傳，就連敢據理要求學生循規蹈矩的教師也日趨匱乏；好不容易生養、拉拔長大的孩子進了學校求學，卻遇不到好老師來教導提攜，還可能被同儕霸凌，如此又怎麼敢生育呢？

民眾連最基本的安定生活需求都無法滿足，生養孩子還得終日擔心害怕，政府卻著眼於技術性問題，只知給予生育津貼、產假、育嬰假，弄錯方向又怎能對症下藥？年輕人即便有結婚的念頭，也只想當「頂客族」、寧願養貓狗而不願生育。總統親上火線，但若「新戰略」仍無法有效提高生育率，最終以失敗收場，那麼再想要翻轉台灣的人口問題，恐為時已晚。