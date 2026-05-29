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安心才敢生 新戰略開錯藥方

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
總統府日前舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府日前舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

為了搶救台灣低靡的生育率，緩解少子女化帶來的衝擊，賴清德總統親上火線提出「人口對策新戰略」。「新戰略」琳瑯滿目的十八項措施，乍看之下十分吸引人，但仔細推敲就會發現，仍不外乎是在原本提供的生育補助及陪產、育嬰假上加碼，卻沒有其他讓為人父母者能夠安心的配套措施。

以馬斯洛的「需求層次理論」來看，目前全台房價居高不下，普羅百姓即使努力工作、省吃儉用數十年，也幾乎買不起一間能讓全家人遮風避雨的房子。在這樣的狀況下，光是「住」這件事，就很難令年輕夫妻有生育下一代的動力。

此外，現在台灣毒駕橫行，出門一趟就可能淪為毒駕者的車下亡魂；但民進黨政府為了講究「人權」，既不執行死刑也不支持鞭刑，就連是否提高毒駕刑責也研議再三。政府連「行」的安全都無法給予保障，家毀人亡只在瞬間，又怎能奢望生育？論「育」，現在校園除了霸凌問題頻傳，就連敢據理要求學生循規蹈矩的教師也日趨匱乏；好不容易生養、拉拔長大的孩子進了學校求學，卻遇不到好老師來教導提攜，還可能被同儕霸凌，如此又怎麼敢生育呢？

民眾連最基本的安定生活需求都無法滿足，生養孩子還得終日擔心害怕，政府卻著眼於技術性問題，只知給予生育津貼、產假、育嬰假，弄錯方向又怎能對症下藥？年輕人即便有結婚的念頭，也只想當「頂客族」、寧願養貓狗而不願生育。總統親上火線，但若「新戰略」仍無法有效提高生育率，最終以失敗收場，那麼再想要翻轉台灣的人口問題，恐為時已晚。

人口對策 生育率 生育

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為了搶救台灣低靡的生育率，緩解少子女化帶來的衝擊，賴清德總統親上火線提出「人口對策新戰略」。「新戰略」琳瑯滿目的十八項措施，乍看之下十分吸引人，但仔細推敲就會發現，仍不外乎是在原本提供的生育補助及陪產、育嬰假上加碼，卻沒有其他讓為人父母者能夠安心的配套措施。

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