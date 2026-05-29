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撒幣能換來教育安心嗎

聯合報／ 王建龍／原南縣、嘉縣教育處前處長（台南市）
賴清德政府日前公布少子化「政策大禮包」，其中包括擴大人工生殖補助，及延長婚假、產假、陪產假等。圖／聯合報系資料照片
賴清德政府日前公布少子化「政策大禮包」，其中包括擴大人工生殖補助，及延長婚假、產假、陪產假等。圖／聯合報系資料照片

日前，民進黨政府再度祭出少子化大禮包，賴總統宣布推動「零到十八歲每人每月五千元」成長津貼，企圖用史上最長期的現金攻勢來打破年輕人不婚不生的困局。然預算愈編愈多、補貼愈發愈長，年輕人的生育意願卻依舊冷淡；國家許下這份「十八歲的約定」，卻沒思考民眾為何不敢生？

答案很簡單，讓人卻步的從來不是經濟上「養不起」的負擔，而是對未來「不放心」的集體焦慮。許多年輕夫妻並非不喜歡孩子，而是對台灣的教育環境失去了信心；今天父母最害怕的，早已不是孩子能不能考滿分，面臨多元入學與變動的升學制度，家長在意的更是孩子在學校會不會受傷。

近年來，校園霸凌事件頻傳，而老師的教學熱忱在體制壓力下又被消磨殆盡，校園環境愈來愈像「辦案」。生養孩子從幸福的期待，變成一場充滿未知風險的賭注；每個月五千元的津貼，又如何能撫平家長對校園安全與教育品質的恐懼？

支撐生育率的關鍵不是存摺裡的數字，而是對未來的希望與信心。若教育環境能讓家長相信，孩子進入校園後能被善待、獲得理解，即便是成績不突出的孩子也能適性揚才、找到價值，人們自然願意成家生育。可惜的是，現行體制正逐漸吞噬這份信任。

過度程序化的行政文化、繁重的防弊通報，讓基層教師疲於應付各種投訴。在動輒遭究責及輿論未審先判的壓力下，許多原本充滿熱忱的老師被迫選擇「少做少錯、自我保護」。小心翼翼的物理距離取代了師生互動，老師不敢管、不敢教、不敢付出情感，縱使有再多的現金補助，也無法教養出健全快樂的下一代。

少子化表面上是人口結構問題，深層來看，其實是一場「對教育失去信心」的集體危機。絕非盲目追加長期津貼即可改善少子化，而必須要重新找回教育的初心。

政府應重建教師的專業尊嚴、減少形式主義與行政干擾，建立友善且安全的校園文化，讓品格與生活教育回歸校園。台灣不缺撒幣政策，缺的是讓人民安心的大環境。

若放任教育制度繼續僵化、教育文化只剩冷漠，那麼再多經費也只是治標而不治本。敢不敢生孩子的考驗不只是家庭收入，重要的是國家社會能否讓人民相信，自己的孩子會因教育而擁有幸福。

少子化 生育 民進黨

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