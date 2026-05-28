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吸毒已犯法 毒駕應罪加一等

聯合報／ 趙萃文／銘傳大學法學院助理教授（台北市）

毒駕死傷案件頻傳，行政院長卓榮泰指示法務部全面檢討，法務部已啟動修法將全面提高毒駕相關刑責，並針對累犯致死、致重傷等重大案件加重處罰，檢討假釋門檻，研議採「義務沒收」制度，未來毒駕使用車輛不論是否屬於行為人所有，均可能一律沒收；高檢署亦統合六大緝毒系統，啟動全國毒駕掃蕩專案，政府抗制毒駕之決心可謂彰彰明甚！

目前我國毒駕和酒駕一併規定於刑法第一八五條之三危險駕駛罪（俗稱酒駕罪），按我國於民國八十八年模仿德國刑法增訂，由於部分酒駕案件造成重大傷亡，在媒體推波助瀾下，於民國九十七、一百、一○二、一○八、一一一、一一二年短時間密集六次修法，酒駕成了《刑法》修法最頻密之犯罪。

觀諸今年一至四月，全國查獲毒駕案件達四七二五件，此係肇因於以往第一八五條之三危險駕駛罪，針對酒駕只要超標即構成犯罪（抽象危險犯），周延地保護社會法益；而毒駕長久以來卻設計為具體危險犯，由法官判斷個案是否致具體公共危險（具體危險犯）。一一二年修法將毒駕比照酒駕改為抽象危險犯，把刑罰防衛線前置，標舉遏止毒駕的價值理念，法務部已公告「毒駕尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，警政署為提升全國查緝量能，自一一四年底即已導入「唾液毒品快篩試劑」，突破過往僅能事後採尿追查之限制，讓毒駕無所遁形；相信嗣後定能完善抗制惡質毒駕犯罪。

此外，將酒駕致死與毒駕致死規定於同一條文，立法精神與目的，亦不符正義底蘊。喝酒並不犯罪，刑法僅處罰酒後駕車；而吸毒本身即已構成犯罪，吸毒駕車自應罪加一等，刑法卻將性質迥異的兩罪定於同一條文並予相同法定刑，自不符刑法基本法理。

按我國司法實務長期忽視保安處分執行成效，筆者認為與其短時間內第七次修正危險駕駛罪，不如先完善《刑法》總則保安處分章第八十八、八十九條酗酒駕車、毒癮駕車者之禁戒處分。唯有將駕車者的酒癮、毒癮先行戒除，才是釜底抽薪之計；同時將毒駕自酒駕罪中分離出來，賦予更高法定刑，以符罪責原則，並比較德、日立法實務經驗，全面評估新增沒收交通工具作為抗制惡質危險駕駛手段之可行性，以建構安全的交通秩序。

毒駕 酒駕 卓榮泰

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