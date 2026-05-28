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管控高齡駕駛風險 不能只靠體檢

聯合報／ 李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授（台北市）

台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全議題受到社會重視。政府近期推動七十歲以上駕駛人強制體檢、講習與換照制度，其出發點在於降低因年齡增長所可能伴隨的視力、反應、認知能力下降風險。維護道路安全，當然值得支持，但若將高齡駕駛問題簡化為「年齡問題」，恐怕無法真正解決交通事故背後的本質。七十歲以上身體健康、判斷良好的長者，未必比疲勞駕駛、酒駕、邊滑手機邊開車的年輕駕駛更危險。若只以年齡作為主要管理依據，容易流於以行政程序取代真正的風險治理。

台灣偏鄉與高齡社區的大眾運輸仍明顯不足，汽機車往往是生活必要工具。許多長者需要自行就醫、採買、照顧家庭。若制度設計過度強調限制與換照，而缺乏配套交通支持，可能導致部分長者選擇無照駕駛，形成另一種更難管理的交通風險。基層警察與地方社會對此其實並不陌生。

問題的本質是我們的法治社會是否讓違法駕駛付出足夠代價？在台灣，交通事故其實早已有完整的民事與刑事責任架構，但執行與社會感受之間存在落差。若因過失造成傷害，可依《刑法》第二八四條過失傷害罪處理；若致人死亡，則涉及過失致死罪，依《刑法》第二七六條最重可處五年有期徒刑。

若肇事後逃逸，則構成《刑法》第一八五條之四肇事逃逸罪。若是無照駕駛肇事，法律其實已有加重處罰機制。《道路交通管理處罰條例》第八十六條規定未領有駕照而致人受傷或死亡者，得加重其刑至二分之一。法律並非沒有工具，而是是否真正落實「高風險行為必須付出更高成本」。

民事責任更不能忽視。交通事故造成死亡或重傷，除醫療費、看護費外，還涉及工作損失、扶養費、精神慰撫金，賠償往往高達數百萬甚至千萬元以上。真正的交通安全，不只是罰單，而是建立「肇事必究、責任必償」的法治文化。

交通治理如果只做體檢、講習與換照，卻忽略真正造成事故的違規文化、執法落差與責任成本，最後恐怕只是增加行政成本，卻未必換來更安全的道路。其實，真正該被管理的，不是年齡，而是風險；真正該被嚴格執行的，不是體檢，而是法律責任。台灣滿七十歲以上的人口超過百萬，警察不可能只靠臨檢去確認他有無駕照？任何人敢開車，就要體認自己須負起行車安全的責任，自我要求是政府要積極宣導的社會文化。

日本雖要求高齡者換照時進行認知功能檢測，但制度更重視事故紀錄與危險違規行為管理，而非單純以年齡作為限制依據。部分美國州政府則導入醫師評估、視力檢查及駕駛能力測試，北歐部分國家甚至採取限制夜間駕駛或特殊路段駕駛等分級制度，以兼顧移動權與公共安全。

高齡駕駛問題，本質上是超高齡社會下的交通治理挑戰，而非單純的老人問題。高齡駕駛政策若要真正有效，應至少朝三個方向改革：一、建立駕駛能力自我檢視制度，讓民眾與家屬了解視力、認知、反應、藥物副作用與失智風險；二、重大肇事切實追究民刑事責任，讓危險駕駛真正產生成本；三、偏鄉同步補強交通替代方案，否則只會把合法駕駛推向無照駕駛。

高齡駕駛

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