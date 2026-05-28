聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／四貸同堂 台股榮景下的集體失控

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

台股衝破四萬點大關，台灣社會也進入一個前所未有的「大槓桿時代」，在「借錢投資比努力工作賺錢更快」的集體幻覺下，台灣正加速滑向一個由高額槓桿與精巧騙局交織而成的「豪賭天堂」。

在這種「焦慮沒賺到」與「投機賺更多」的心態下，社會出現了一種「四貸同堂」現象。所謂「四貸同堂」，是指投資者在背負「房貸」之餘，進一步透過房屋「增貸」獲取資金，隨後進入股市操作股票融資或質押，甚至不惜動用「信貸」、「車貸」或信用卡分期來補足保證金或擴大部位。這種層層堆疊的連環槓桿，將個人財富與股市波動緊緊綁在一起。

根據券商統計，截至今年四月底，「券商不限用途款項借貸額度」已達一六○二萬張，創史上次高；透過券商借出的資金規模高達六六二八億元，刷新歷史紀錄。不僅如此，國內個人房貸餘額已衝上十三點一兆元，信貸餘額也達一點五兆元，雙雙刷新紀錄。這顯示市場融資需求持續失控升溫，多家大型券商甚至傳出額度用罄，反映市場槓桿資金需求異常龐大，台股正面臨前所未有的「結構性資金荒」。

在ＡＩ浪潮的推波助瀾下，年輕世代過去「存第一桶金買房」的傳統觀念，已被「先進股市翻倍再買房」的衝浪文化取代。當社交媒體充斥著對帳單的炫耀，當「不All-in就是傻子」成為同儕間的潛規則，股市已不再是資產配置的工具，而是一個巨大的賭場。

然而，這種「豪賭」心態的背後，其實是對實體經濟薪資成長停滯的絕望。當房價漲幅遠超過薪資，年輕人選擇用未來人生進行豪賭，試圖透過高槓桿實現階級翻轉。但歷史一再證明，泡沫最肥美之時，往往也是「血滴子」落下之際。一旦市場反轉，這群現金流最脆弱的「四貸族」，將面臨資產與人生雙重崩潰。

與「豪賭」並行的，是日益猖獗的詐騙產業。當全民渴望「保證獲利」與「快速致富」時，也為詐騙集團提供最肥沃的土壤。據刑事局統計，台灣詐騙財損從二○二○年的四十二億飆升至二○二四年的四八七億，去年全年詐騙財損金額更高達八九三億元，投資詐騙更是其中的大宗。

詐騙集團不僅手法推陳出新，利用ＡＩ深偽技術與虛擬貨幣隱匿行蹤，更利用法律體系的輕判與執法難度，將詐騙發展成「低風險、高報酬」的地下經濟。當詐騙從業人口規模直逼高科技產業龍頭，這已不單是治安問題，而是整個國家的結構性腐敗。

當政府與監管機構忙著為股市的繁榮吹噓護航時，我們更應正視背後的系統性風險。如果國家的財富積累不再來自於技術創新與勞動生產，而是來自於借貸博弈與欺詐掠奪，這樣的「榮景」終究只是沙灘上的城堡。

我們必須警惕，當潮水退去，那些被抵押的不僅是房子與股票，更是下一代的未來。回歸理性投資，嚴懲詐騙犯罪，才是守護台灣社會根基的唯一路徑。否則，這場全民參與的豪賭，恐將以集體悲劇收場。

台股 房貸

延伸閱讀

不All in才是傻子？股市熱度升溫驚現四貸同堂…網歪樓：借錢買房可買股就不行

大盤4萬3賣飛認錯追回？股添樂曝「82分配」：80%長抱0050、00935、00646不預設高點

勸全押0050關APP！台股第一次四萬大家都沒經驗：新聞四貸同堂都出來了

00406A今開募 結合掩護性買權策略爭取報酬兼顧風險

相關新聞

管控高齡駕駛風險 不能只靠體檢

台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全議題受到社會重視。政府近期推動七十歲以上駕駛人強制體檢、講習與換照制度，其出發點在於降低因年齡增長所可能伴隨的視力、反應、認知能力下降風險。維護道路安全，當然值得支持，但若將高齡駕駛問題簡化為「年齡問題」，恐怕無法真正解決交通事故背後的本質。七十歲以上身體健康、判斷良好的長者，未必比疲勞駕駛、酒駕、邊滑手機邊開車的年輕駕駛更危險。若只以年齡作為主要管理依據，容易流於以行政程序取代真正的風險治理。

吸毒已犯法 毒駕應罪加一等

毒駕死傷案件頻傳，行政院長卓榮泰指示法務部全面檢討，法務部已啟動修法將全面提高毒駕相關刑責，並針對累犯致死、致重傷等重大案件加重處罰，檢討假釋門檻，研議採「義務沒收」制度，未來毒駕使用車輛不論是否屬於行為人所有，均可能一律沒收；高檢署亦統合六大緝毒系統，啟動全國毒駕掃蕩專案，政府抗制毒駕之決心可謂彰彰明甚！

讓用路人不再提心吊膽

近日發生多件毒駕奪命事故，引發社會關注。據統計，前年全台查獲毒駕二千六百多件，去年暴增至八千六百多件，今年平均一天近四十件，未查獲者可能更多。毒駕儼然成為道路上不定時炸彈，嚴重程度與隨機殺人無異。

生育政策關鍵 不只錢與假

昨日賴總統宣布應對少子女化的十八項措施，涵蓋○至十八歲成長津貼、將產假從八周延長至十二周、陪產檢及陪產假延長至十四日，○至十二歲孩子父母可彈性上下班或減工時、並由政府補貼企業薪資差額等。國家願意將照顧責任往前多接一步，當然值得肯定；然而提升生育關鍵不只在於「給多少錢與假」，而在後端支持系統。

育兒最沉重的 是對孩子未來不安

賴總統昨日提出十八項育兒大禮包，其中包括學貸利息再調降百分之一、還款展延增加一年，並由政府負擔差額，希望降低青年就學與畢業後的還款壓力。從政策方向來看，政府開始注意到高等教育成本與青年負債問題，確實具有正面意義。不過，若從家長角度觀察，目前政策仍有幾個明顯不足之處。因為對多數家庭來說，真正沉重的壓力，是整體教育支出的長期累積。

讀家觀點／四貸同堂 台股榮景下的集體失控

台股衝破四萬點大關，台灣社會也進入一個前所未有的「大槓桿時代」，在「借錢投資比努力工作賺錢更快」的集體幻覺下，台灣正加速滑向一個由高額槓桿與精巧騙局交織而成的「豪賭天堂」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。