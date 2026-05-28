讀家觀點／四貸同堂 台股榮景下的集體失控

台股衝破四萬點大關，台灣社會也進入一個前所未有的「大槓桿時代」，在「借錢投資比努力工作賺錢更快」的集體幻覺下，台灣正加速滑向一個由高額槓桿與精巧騙局交織而成的「豪賭天堂」。

在這種「焦慮沒賺到」與「投機賺更多」的心態下，社會出現了一種「四貸同堂」現象。所謂「四貸同堂」，是指投資者在背負「房貸」之餘，進一步透過房屋「增貸」獲取資金，隨後進入股市操作股票融資或質押，甚至不惜動用「信貸」、「車貸」或信用卡分期來補足保證金或擴大部位。這種層層堆疊的連環槓桿，將個人財富與股市波動緊緊綁在一起。

根據券商統計，截至今年四月底，「券商不限用途款項借貸額度」已達一六○二萬張，創史上次高；透過券商借出的資金規模高達六六二八億元，刷新歷史紀錄。不僅如此，國內個人房貸餘額已衝上十三點一兆元，信貸餘額也達一點五兆元，雙雙刷新紀錄。這顯示市場融資需求持續失控升溫，多家大型券商甚至傳出額度用罄，反映市場槓桿資金需求異常龐大，台股正面臨前所未有的「結構性資金荒」。

在ＡＩ浪潮的推波助瀾下，年輕世代過去「存第一桶金買房」的傳統觀念，已被「先進股市翻倍再買房」的衝浪文化取代。當社交媒體充斥著對帳單的炫耀，當「不All-in就是傻子」成為同儕間的潛規則，股市已不再是資產配置的工具，而是一個巨大的賭場。

然而，這種「豪賭」心態的背後，其實是對實體經濟薪資成長停滯的絕望。當房價漲幅遠超過薪資，年輕人選擇用未來人生進行豪賭，試圖透過高槓桿實現階級翻轉。但歷史一再證明，泡沫最肥美之時，往往也是「血滴子」落下之際。一旦市場反轉，這群現金流最脆弱的「四貸族」，將面臨資產與人生雙重崩潰。

與「豪賭」並行的，是日益猖獗的詐騙產業。當全民渴望「保證獲利」與「快速致富」時，也為詐騙集團提供最肥沃的土壤。據刑事局統計，台灣詐騙財損從二○二○年的四十二億飆升至二○二四年的四八七億，去年全年詐騙財損金額更高達八九三億元，投資詐騙更是其中的大宗。

詐騙集團不僅手法推陳出新，利用ＡＩ深偽技術與虛擬貨幣隱匿行蹤，更利用法律體系的輕判與執法難度，將詐騙發展成「低風險、高報酬」的地下經濟。當詐騙從業人口規模直逼高科技產業龍頭，這已不單是治安問題，而是整個國家的結構性腐敗。

當政府與監管機構忙著為股市的繁榮吹噓護航時，我們更應正視背後的系統性風險。如果國家的財富積累不再來自於技術創新與勞動生產，而是來自於借貸博弈與欺詐掠奪，這樣的「榮景」終究只是沙灘上的城堡。

我們必須警惕，當潮水退去，那些被抵押的不僅是房子與股票，更是下一代的未來。回歸理性投資，嚴懲詐騙犯罪，才是守護台灣社會根基的唯一路徑。否則，這場全民參與的豪賭，恐將以集體悲劇收場。