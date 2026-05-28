育兒最沉重的 是對孩子未來不安

賴總統昨日提出十八項育兒大禮包，其中包括學貸利息再調降百分之一、還款展延增加一年，並由政府負擔差額，希望降低青年就學與畢業後的還款壓力。從政策方向來看，政府開始注意到高等教育成本與青年負債問題，確實具有正面意義。不過，若從家長角度觀察，目前政策仍有幾個明顯不足之處。因為對多數家庭來說，真正沉重的壓力，是整體教育支出的長期累積。

許多孩子從國、高中開始補習，接下來大學住宿、跨縣市生活，再加上實習、證照與海外交換需求，實際教育成本遠高於學費本身。對基層家庭而言，孩子念大學是一整套長期支出壓力，當薪資成長追不上教育成本，很多父母是一路咬牙撐到孩子畢業。

此外，目前學貸政策仍偏向事後減壓，但家長更需要的是就學過程中的即時支持。不少家庭真正困難的時間點，是孩子在學期間，每個月固定支出的累積壓力，包括房租、生活費、交通與學習設備；尤其現在學生普遍需要各種數位工具，這些都已成為基本學習成本。未來政府可考慮建立更完整的教育生活支持機制，才能真正降低家庭長期負擔。

另一個值得注意的問題，是政策對畢業後低薪壓力著墨仍不足。許多年輕人真正擔心的不是利息高低，而是畢業後薪資難以支撐生活與還款。尤其近年房租、物價與生活成本持續上升，即使利率下降，若薪資成長有限，年輕人依然容易陷入長期財務壓力。這也是為什麼，許多家長即使看到學貸政策加碼，心裡仍然難以真正安心。因為教育成本問題，最終還是會回到整體青年薪資與產業結構問題。

從家長角度來看，目前社會還存在一個長期焦慮：孩子讀到大學，真的能換到穩定未來嗎？過去許多父母願意全力投入教育，是因為相信教育能帶來階級流動與生活改善。但隨著低薪、高房價與就業競爭加劇，許多家庭開始出現花很多錢培養孩子，未來卻不一定看得到回報的不安感。這也會直接影響年輕世代的生育意願與家庭規畫。

因此，若希望真正降低家庭育兒壓力，政策方向除了學貸利率調降，更需進一步整合高教、租屋、青年就業與薪資成長政策。例如建立畢業後所得連動還款機制、提高青年起薪透明度、擴大企業實習與產學接軌，甚至檢討部分高學費科系與教育資源分配問題。當家長能真正看見孩子未來有穩定發展機會，對教育投入與生育規畫才會更有信心。

學貸利息調降確實是正向訊號，但對許多家庭來說，真正期待的，其實是一個能讓孩子安心長大、穩定發展的長期環境。因為養育孩子最沉重的地方，不是某一筆利息，而是父母一路擔心孩子未來能不能過得比自己更好的那份壓力。