生育政策關鍵 不只錢與假

昨日賴總統宣布應對少子女化的十八項措施，涵蓋○至十八歲成長津貼、將產假從八周延長至十二周、陪產檢及陪產假延長至十四日，○至十二歲孩子父母可彈性上下班或減工時、並由政府補貼企業薪資差額等。國家願意將照顧責任往前多接一步，當然值得肯定；然而提升生育關鍵不只在於「給多少錢與假」，而在後端支持系統。

政策消息一出，社群上隨即出現許多務實質疑：「再多與錢有關的福利，若不改善薪資與社會環境，最後仍只是治標不治本。」這並非唱衰，而是指出少子化更深層的問題：許多人不敢生，不只是因產假不夠長、補助不夠多，而是早已看見家庭生活是場長期孤軍奮戰。

許多年輕人看見的，不只是生孩子要花多少錢，而是中年之後可能成為下一個被壓垮的「三明治世代」。上有逐漸老去、需要陪伴與長照的父母；下有需支持的孩子；中間還有不能鬆手的工作、房貸。筆者在第一線服務家庭時，常聽見類似的聲音：孩子在學校有狀況，要請假處理；父母臨時就醫，要請假陪伴；夫妻為照顧分工吵到筋疲力盡；自己明明快撐不住，卻還要在公司表現得一切正常。

當一個社會讓中年人覺得：「我照顧老小都已經快垮了」，年輕人當然會問：「我為什麼還要走進同樣的困局？」

因此，少子化政策不能只問：「生孩子時，政府給多少補助？」更要問：「孩子出生後，這個家庭能否被長期支持？」少子化不只是生育率問題，更是「家庭承載力」的危機。當家庭沒有韌性，再多補助都只能暫時減壓，無法真正重建人們對成家、生養與未來生活的信心。

真正有效的人口政策，應把「家庭韌性」視為國家基礎建設。家庭韌性不是要求家庭自己變得更堅強，而是透過制度設計，讓家庭在面對照顧、衝突、失落、轉換與壓力時，不至於孤立無援。至少有三個方向須同步補上。

一、職場轉型：企業談ＥＳＧ，不能只看減碳與公益捐款，也要看員工背後的家庭是否被支持。許多中年員工同時承擔育兒與照老，一旦長期耗竭，最後反映在離職、缺勤、倦怠與生產力下降。家庭友善職場不是額外福利，而是企業永續與人才留任的核心條件。

二、關係解套：許多家庭不是被錢擊垮，而是被長期的溝通失能、親職焦慮、夫妻失衡與照顧孤立擊垮。父母需要的不只托育補貼，也需要學習如何調節情緒、協商分工、理解孩子、照顧長輩，並在壓力來臨時找到支持。

三、系統思維：照顧者、父母、祖父母、學校、醫療、社政與職場之間其實環環相扣。人口政策若只盯著嬰兒出生數，而沒有看見整個家庭系統的連動，資源就會永遠補在表面，而補不到結構。

我們當然需要補助，也需要更合理的假期制度。但是真正讓人敢生、願意養、撐得住的，是一個社會讓家庭知道：「當我遇到困難時，我不是一個人。」

要讓下一代願意成家、生養，國家不能只在孩子出生那一刻出現，而要在家庭漫長的生命歷程中，持續成為可靠的支持。因為一個孩子會不會來到這個世界，往往取決於他的父母是否相信：這個社會，接得住我們一家人。