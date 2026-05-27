讀家觀點／北美最大比特幣ATM倒閉的警示

北美最大的比特幣ATM業者Bitcoin Depot五月十七日聲請破產。這不僅是一家公司的失敗，更是觀察虛擬資產產業如何走向成熟的重要案例，對正在建構監理架構的台灣特別具有參考價值。

Bitcoin Depot於二○二三年七月在Nasdaq掛牌上市，同年十二月入選富比世「30 Under 30」金融類榜單，巔峰時期經營全球逾九千台比特幣ATM，美國市占率約二成八。

然而今年起監理壓力接踵而至：二月麻州總檢察長提起訴訟、三月印第安納州率先立法，成為全美首個全面禁止比特幣ATM的州，田納西州、明尼蘇達州隨後跟進於四、五月分別完成立法。Bitcoin Depot隨即於五月十七日向美國德州南區聯邦破產法院聲請破產，並將全球機台全數下線，Nasdaq自五月廿六日起暫停交易並啟動下市程序。Bitcoin Depot從上市到下市不到三年，落差本身即是值得監理機關與業界思考的訊號。

為什麼會走到這一步？麻州總檢察長辦公室經過長達兩年的調查發現，二○二三年八月至去年一月間，在該公司的比特幣ATM機台中，單筆消費超過一萬美元的顧客，有超過八成是詐騙被害人；詐騙交易為該公司在麻州貢獻了近六成的營業收入。該公司內部員工早在二○二一年即估計「最大客戶九成是詐騙被害人」，但公司不僅未停止服務，反而拆除詐騙警示機制，並對被害人拒絕退款。

過去，類似業者常以「我只是提供工具、平台，交易由顧客自行完成，平台非屬交易當事人」等理由抗辯。但當業者實際知悉而未採取防範措施，這種卸責說法已難站得住腳。Bitcoin Depot倒閉的真正原因，不是虛擬資產服務被打壓，而是當美國各州陸續引進交易限額、退款義務、執照管理等監理工具後，那些未能隨環境調整的商業模式，自然失去經濟基礎。

同一時間，美國已核准的比特幣ETF、機構託管、合規穩定幣等受監理的虛擬資產通道，正快速成長。這說明：監理收緊的並非整個虛擬資產產業，而是篩選出具備合法商業模式的參與者。對守法業者而言，明確的監理框架反而是建立市場信任、與灰色業態做出區隔的競爭優勢。

回頭來審視我們的監理路徑。二○二三年九月，金管會發布虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則，引導業界自律；二○二四年十一月，洗錢防制法第六條修正施行，VASP未完成洗錢防制登記者不得營業，違者最高可處兩年有期徒刑、五百萬元罰金；去年五月，金管會函請虛擬通貨商業公會，鑑於現金交易難以追蹤金流、容易形成金流斷點，要求與客戶交易時應「以可留存金流軌跡之方式為之」，並納入自律規範，從源頭阻斷現金交易成為洗錢與詐欺工具的風險；同年九月，金管會公告首批九家合規業者名單。

這顯示台灣的監理循序漸進、給予業者明確的調整時程與轉型空間。VASP公會是以自律精神積極尋求兼顧消費者權益與業者轉型的方案。這是健康市場應有的樣貌。

真正壓垮市場信任的往往不是過多監理，而是放任灰色業態長期存在所累積的系統性風險。Bitcoin Depot案提醒我們，健康的虛擬資產市場，需要監理機關、業者、消費者三方共同建構，而台灣此刻正在這條與國際趨勢一致的軌道上。