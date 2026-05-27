AI方舟接不住墜落的老師

高雄某國小傳出教師墜樓悲劇。近年來類似憾事一再發生，不斷牽動著基層教師緊繃神經。原本該是孕育希望的學校，卻變成老師走不出的絕境，這份沉痛與無力感，早已是校園難以承受的集體創傷。

令人難受的是，當這些悲劇令老師們喘不過氣時，教育部正忙著宣傳耗資百億的「AI人才方舟計畫」，急著推動「生生用平板」。看在第一線教師眼裡，這些百億硬體大夢離真實的教室實在太遠。教育的核心永遠是「人」，老師卻得面對管教權旁落、親師衝突加劇、行政負擔沉重，連最基本的尊嚴與心理健康都被消磨殆盡。

砸再多百億元預算買設備、引進再強大的ＡＩ工具，終究只是掩耳盜鈴。講台上的老師已身心俱疲，教室裡縱使有再先進的硬體，也換不到孩子的未來。懇請教育部先停下腳步，傾聽基層的絕望；沒有了健康的靈魂，再先進的「科技方舟」也只是一艘鐵達尼號。

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