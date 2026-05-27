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教育體制無聲崩潰 政府「漠視」錄

聯合報／ 許廷愷／國小教師（台南市）
全台教師荒嚴重，若政府仍不積極重視，國家教育體制恐加速崩解。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
全台教師荒嚴重，若政府仍不積極重視，國家教育體制恐加速崩解。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

日前發生高雄某國小老師在校內墜樓的悲劇，在教育界激起沉痛的漣漪。

據統計，過去十年間，台灣各學制教師的自殺、自傷件數大幅攀升，小學老師本人的自傷通報數更瘋狂飆高了六倍，這背後可能還藏著無數無法統計的隱性黑數。雖然每位逝去或受傷的靈魂，背後故事各不相同，筆者也不概括而論；但不可否認的是，整個教育界早已陷入嚴重的氣氛低迷與集體焦慮。

演變出來的結果，就是代理教師荒愈演愈烈，初任正式教師的離職率更高達近兩成，若非這幾年，幸運遇到善良親切的家長及可靠專業的上級，筆者也早已離職。國家教育體制面臨系統性解離，正在崩潰的邊緣，我們還能漠視嗎？

現在的第一線老師，正面臨學生問題愈來愈多元，管教手段卻無法可管的荒謬困境。在一個有責無權的班級裡，若有一兩個學生下課鬧事、上課咆哮，甚至對老師口出惡言、拳腳相向，老師竟只能被動地用「愛心與耐心」當盾牌。更讓人寒心的是，背後還常有不理性的家長，無止盡的辱罵與濫訴；任何一個莫須有的罪名，在校事會議裡都能輕易抹殺一位老師多年的奉獻，讓人在校園裡動輒得咎。「教學不力」變成隨時可以扣上的大帽子，老師們的熱情早已被消磨殆盡。

筆者想問：體制把老師逼入絕境，還能拿什麼去教育下一代？問題發生，政府卻沒有積極正視，反而對內宣稱「老師的待遇已經很好了」、對外刻畫「老師就是貪心、不知足」的印象。從「行政大逃亡」到「代理教師荒」，再到現在的「濫訴地獄列車」；政府難道不知只要多加重視，就可減少一個個悲劇發生，讓國家教育免於繼續沉淪的處境。

在死了一個老師之後，只要制度沒有改善，難保不會有下一個。教育的失速列車愈開愈快，大家繼續視而不見、歌舞升平，只怕繼續下去是整個台灣一起沉淪，整個下一代一起陪葬。

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代理教師 高雄 教育 離職

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