長期走在管教衝突的鋼索 誰來調節老師心理壓力？

近日，校園再度發生教師輕生的不幸新聞，網路上有人不解：「不就是一個學生嗎？資深老師怎麼會被逼到這步田地？」同為體制內教師，我不敢輕易評論個別事件，但真正待過校園第一線的人都知道，壓垮老師的從來不是「單一事件」，而是長期、高壓，且看不見出口的系統性消耗。

這幾年，我也曾經帶過一名高衝突學生；課堂上，他習慣用強烈語氣反嗆師長、用「我有嗎？」來否認規勸，對同儕則常使用貶抑字眼與挑釁玩笑。更棘手的是，每當師長介入後，往往伴隨家長強烈的質疑與投訴。久而久之，老師會進入一種高度警戒狀態－每次談話都怕被扭曲，每次糾正都怕衝突升高，連一句提醒都得反覆斟酌。那種如同走在鋼索上的高壓耗損，日復一日。

許多人以為，這只是單一師生的管教衝突，事實上，這類結構性困境往往是全校性的卡關；從學生長期在人際互動與情緒表達上出現困難，到導師、任課老師面對類似的管教挑戰，再到行政端投入協助。但在制度限制與合作條件有限的情況下，相關輔導與支持機制始終難以展開。一旦學校各單位已盡力介入卻仍效果有限，所有的現場壓力，最終又被拋回第一線教師身上。

更沉重的隱形壓力，來自於對其他學生的責任感。高衝突學生的言行，往往引發班級同儕的厭惡與恐懼，有責任感的老師即陷入更深的自責與焦慮；既想保護其他孩子的受教權與安全感，又對眼前的體制僵局無能為力。這種看著群體受波及，卻無法改變現狀的挫敗感，成為老師必須獨自承受的難言之隱。

近年推動的「教師身心假」雖立意良善，但在現行校園生態下，多數時候只是短暫緩衝。休假結束後，隨時可能再出現的衝突及還未釐清的投訴依然存在。沒有真正面對、解決源頭問題，縱使有再長的休息，也難消化教師長期累積的耗損。

後來，我選擇調整自己，不再正面對抗，而是選擇跳出高衝突學生所布置的戰場，把責任還給學生，把情緒收回自己手上，私下用明確的方式畫清界線與後果；慢慢地，對立開始鬆動，關係也不再像過去那樣緊繃。在後續的日子裡，我看到了孩子開始有些緩慢的改變，雖然問題並未真正解決，但至少不再像過去那樣相互消耗。

我理解每個高衝突孩子的背後，或許都有他的傷與局限，但教師的心理耗損是真實存在的，且非每個老師都能成功自救。教育現場太習慣要求老師必須穩定、包容、專業，卻很少有人以同理心關懷老師。若校園支持系統持續失能，親師生之間長期累積多重壓力，又缺乏有效的調節與承接，類似的校園困境恐難改善。

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