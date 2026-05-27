把「雙老危機」變「雙老契機」

昨天聯合報頭版陽光行動報導關於人老屋老、獨居老人住老屋的問題與風險，筆者從社區、居家到住宿式照顧從事長期照顧近卅年，為何最後家屬還是會將長者送到住宿式長照機構？主要是面臨「照顧不便」問題；而長者獨居老屋沒有電梯，不只造成外出不便，更影響心理及社交的問題。

當長者身體功能慢慢衰弱，膝關節退化、視力減退或體力下降時，那幾層樓的樓梯就成了一道道無法跨越的高牆，導致長者從「不便出門」最終演變成「被迫囚居」在家。這種由物理環境障礙所引發的社交隔離，會對長者產生全面性的負面影響，包括：

一，認知與生理機能加速退化：有一女生說：「這兩年我爸爸退休後一個人在家，突然間老得好快，以前他很會唱英文歌，現在要我唱第一句他才會接下一句。」社交隔離最直接的代價是「健康的流失」，缺乏外界環境的感官刺激與人際互動，大腦會缺乏活化，這會使認知功能退化速度顯著加快。

二，心理健康的嚴重侵蝕：聽著窗外鄰居聊天談笑的聲音，自己卻無法下樓參與社區活動，這種「非自願性的隱居」會剝奪長者的生活控制感，是引發老年憂鬱症與焦慮的高危險因子。

三，社會支持網絡中斷：女兒與同事在外租屋三年多，從未見過樓上的住戶，一日突然門鈴響，原來樓上是住一對八十多歲老人，爺爺洗澡在浴室跌倒，奶奶扶不起來，來請求幫忙。社區鄰里往往是長者重要的非正式支持系統，當長者無法外出，原有的社交網絡就會逐漸萎縮甚至斷裂。一旦發生緊急狀況如跌倒或急性疾病，錯失第一時間被發現與救援的機率就會大增。

四，照護資源的介入門檻變高：老屋的空間障礙也會阻礙外部資源的進入。我的居家服務學生說：「在分配居家照顧工作時，居服員對居住高樓無電梯的居家個案接案意願低，交通接送等待時間也會很久。」狹窄且陡峭的樓梯，也會增加居服員協助洗澡、備餐或陪同就醫的困難度。

若是您正面臨「雙老危機」，子女及家屬除了要經常探視關心長者外，也要善用長照資源，透過巷弄長照站參加據點活動、社區共餐。亦可申請居家服務、日間照顧（還有夜間托顧）、家庭托顧等，將長者拉出老宅參與社會。

申請「輔具及居家無障礙環境改善」，可補助如防滑處理、浴室扶手、斜坡板等，降低在宅跌倒風險；裝設「居家智慧照顧設備」，針對短期內無法下樓的長者，強化居家醫療與復能，可導入遠距智慧照顧與緊急救援系統，如：跌倒警示、生命徵象異常通報、智能乾燒檢知與過溫保護裝置等。

「老人困老宅」是事實也是急需解決的問題，期望在政府開始重視老屋評估及配套措施下，民眾應先善用資源，讓家中長者不孤老、不困宅，讓「雙老危機」成為「雙老契機」。