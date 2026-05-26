執政兩年毀憲亂政侵蝕民主法治 賴總統應棄台獨施政

川習會後，美國總統川普受訪稱：「他們那邊（指台灣）現在有人想走向獨立。等於是進入一場戰爭，而他們認為美國會支持他們。」他更直言：「我不希望看到有人走向獨立，我們還得飛九五○○英里去打一場戰爭」，又川普竟以「那個治理台灣的人」稱呼賴總統，堪稱前所未見。

顯然，賴總統執政兩年至今，談不上明顯治理實績，但台灣地區好不容易從解嚴、終止動員戡亂所累積的「民主法治」成績，卻可能葬送在這位衝動的「務實的台獨工作者」手中！賴總統顯然就是川普口中那個任由戰爭發生的人，但一旦兩岸失去了和平，戰火生靈塗炭，建置驕傲的政治、法律產業及古訓中禮運大同篇理想世界之努力，都將付之闕如。

過去兩年，人民已經領教賴總統單憑一己之力，可以帶來多巨大的憲政破毀。是以，為免再浪費民主法治寶貴時間，筆者幾點提醒如下：

一、民主轉型民進黨確有功勞，但是如今功不抵過。

台灣地區曾經歷威權統治，但在經國總統睿智地說出：「台灣沒有軍事管制，也沒有無法無天啊」，並在一九八六年十月七日，接見華盛頓郵報董事長葛蘭姆女士時，宣布將解除台澎地區卅八年戒嚴，台灣地區民主現代化之路就此開展，這是出身威權卻能親手終結威權之典範。

然而，當時的黨外人士（包括民進黨）亦是促使台灣地區法制加速轉型的重要推手，但在歷經陳水扁、蔡英文到今天賴清德三位民進黨出身的總統，已然看不見當年創黨時民進黨前輩追求民主法治之初衷，尤其賴總統仍執意以「兩岸互不隸屬」違憲解釋詮釋兩岸關係。是以，民主法治之成功，部分可歸功於民進黨，但如今早已功不抵過矣！

二、維持現狀就是該依憲促統，賴總統的台獨施政比內亂罪有過之無不及。

賴總統近日再談「維持現狀」與「拒絕以和平包裝統一」，筆者詫異，「維持現狀」依憲本沒有「不統一」甚至是「獨立」的空間，則何以要拒絕與大陸的「和平統一」？蓋一九四七年憲法本文公布及一九九一年條文增修，不論是「固有疆域」或「國家統一前」之前言，都清楚說明我國憲法是「一中憲法」，而台灣與大陸相加才是一個中國。則賴總統作為依中華民國憲法宣誓效忠之最高領導人，「國家統一前」既然是憲法誡命，豈有拒絕依憲法行政、和平統一之理？

然而，賴總統身為三軍統帥與最高元首，卻一再以「沒有所謂的『台獨』問題」、「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」切割大陸。但強調兩岸「互不隸屬」之違憲論述，本質上就是以總統行政權，強行變更本該由立法院及全民共同行使之修憲權，來片面變更「國憲」、限縮「國土」。固然刑法第一百條內亂罪早已修正（筆者當年亦贊同此進步修法），賴總統暗渡陳倉的台獨作為或許不構成現行法「以強暴或脅迫」著手實行，但他一系列毀憲亂政的台獨論述與施政，可謂與「內亂罪」相比，對民主法治之侵蝕有過之而無不及。

三、從法制到法治，以臻良制，賴總統應認錯且痛改前非，放棄台獨或者辭職！

筆者以為，兩岸兄弟登山，大陸經濟發展有成，全世界有目共睹。而台灣地區因有機會先得到民主法治現代化果實，本該引領大陸及全世界華人，共同從「法制」邁向「法治」以臻「良制」，不僅是追求和平，更能創造雙贏！

但賴政府不進反退，不僅無法體會民主法治得之不易，更一再將台灣推向兵凶戰危之境，殊不知和平是一切人類幸福的大前提，賴總統實已不配做全民總統。剩餘兩年任期，賴總統若不能痛改前非放棄台獨，趕緊為法律產業、政治產業之進步戮力而為，還不如早早辭職。否則民主法治如此脆弱，我們實在沒有更多兩年可以蹉跎的奢侈！