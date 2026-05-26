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國際政治現實 理念相近難敵利益相近

聯合報／ 徐勉生／退休大使（高雄市）

美國總統川普近日公開表示，不希望台灣走向獨立；言下之意，是認定「台灣其實尚未獨立」。

與此同時，太平洋島國諾魯政府發布行政命令，要求該國官員遵循「一中原則」；再加上近期若干國家有關「一中」問題的作為，令人警覺到，國際間似正興起「一中」風潮，並逐步撲向台灣。

丹麥政府自二○二四年起，將旅居丹麥之台灣人的居留證國籍註記為CHINA；韓國於去年二月推出電子入境卡，於出發地及下一目的地欄位，將台灣標註為CHINA（TAIWAN）；喀麥隆今年三月將台灣參加ＷＴＯ部長會議代表團成員的禮遇簽證國籍欄，標示為Taiwan,Province of China；巴西駐台代表桑路易今年四月接受媒體專訪時稱「台灣是中國的一部分」；四月下旬，東非三國取消賴總統專機的飛越許可；日前舉行的世界衛生大會中，台灣第十度遭封殺。

這一連串事件恐非偶然，是對台灣構成極大的挑戰。這些事件可能是中國大陸在背後運作，也可能是這些國家主動作為；若是後者，對台灣而言確為棘手挑戰，因為這全都指向「兩岸同屬一個中國」。

台灣的外交處境艱難，實無可諱言，近年更因民進黨政府「去中國化」而陷入自我設置的困局。民進黨政府宣稱「台灣是主權獨立的國家」，堅決否認中華民國憲法規定的一中主權，卻接連遭到國際挑戰。

「兩岸一中」是國際間普遍認知，民進黨政府糾結於「台灣主權獨立」，卻無視憲法規定的中華民國領土主權，只會給台灣的國際空間帶來困擾。

民進黨政府想用所謂「台灣主權」跳脫「一中框架」，並不能改變現實狀況。中國大陸的崛起，已使地緣政治的權力結構發生巨大變化；包括川普在內，世界主要國家領袖近期絡繹不絕訪問北京，當前的國際潮流對台灣極為不利。

外交部近年一再強調，台灣要與理念相近國家合作，共同遏阻威權主義擴張。此一主張雖有道德高度，卻不符合國際政治的現實原則，「理念相近」遠遠不如利益相近。

民進黨政府倘繼續逆勢而為，台灣在國際間恐將寸步難行。

一中原則 丹麥 國籍

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