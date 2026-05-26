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連交通部長都「卡高鐵」... 風險預防、應變能力何在

聯合報／ 李克聰／消基會董事暨交通委員會召集人（台北市）

高鐵昨天發生近年來最嚴重延誤，連交通部長陳世凱和多位立委也都卡在高鐵上，原因是苗栗至台中路段號誌訊號異常，以致自首班車營運開始就受到影響，由於在營運期間無法即時檢修，延續影響一整天。高鐵公司自八時起將原定班表全數取消，改以北上、南下每小時各三班自由座列車運行，末班車也提早卅分鐘。初估全天實際影響人數高達廿四萬人。

高鐵通車以來發生規模較大的影響旅客延誤事故，多屬天災或外物入侵等外部因素；至於因設備或裝置故障所導致的嚴重延遲事故共三次：二○○九年六月台北站道岔訊號異常、二○一三年四月台中站號誌電子聯鎖系統故障，以及昨天這起事故。

台灣高鐵直到昨天下午六時，才由公司發言人說明事故原因，是由於昨天清晨進行轉轍器控制機箱（ＳＭＣ）電力模組計畫性排程維修，更新後出現電流不穩定狀況，導致現場轉轍器無法定位，使得軌道上失去定位，只能仰賴人工「一班一班授權通過」，故而產生嚴重延誤，於今天凌晨零時五分收班後才可進行搶修。至於今天的營運狀況，因仍有不確定性，將於首班列車營運前才得公告。

高鐵全線ＳＭＣ電源模組的主要作用是，將號誌連動裝置的控制命令傳送至轉轍器設備，並接收其回傳至號誌連動系統的道岔定位訊號。每廿年要更換一次，排定今年底全數更換完成。這次更換造成轉轍器定位喪失，因此需要改由行控中心透過人工，授權每輛列車通過，對整體班次調度影響甚大。

這起事故因是突發，尤其發生在周一通勤高峰期間，對旅客行程影響甚大。高鐵應以風險管理方式，就風險預防及應變調度處理二大方面檢討改進。風險預防方面，應在設備更新之前（例如這次更換ＳＭＣ電源模組）加強可能影響營運的風險辨識與預防機制；另外，在應變調度處理方面，高鐵塑造的「台灣一日生活圈」，已成為許多民眾生活中不可或缺的交通工具；事故發生後，應該即時讓每個旅客知道影響程度、獲取最新資訊，以便預估到達目的地的時間。

高鐵公司曾以「智慧運輸服務」得到「ＩＴＳ世界大會產業成就獎」，智慧運輸服務在緊急事故之預防及應變處理上，尤其關鍵。應優化高鐵緊急應變的內部資訊傳遞，與對外訊息發布的ＳＯＰ；亦應透過各項事故資料庫的累積，進行大數據分析與ＡＩ學習，期能更精準研判處理時程，以調整對外發布即時訊息的ＳＯＰ，並建立多元社群媒體、發展更多利於顯示與傳播資訊的管道。

遇有緊急事件，應透過訂票資訊進行即時的個人通告、社群及資訊平台傳播，未來若能透過不同使用族群、旅次目的，進行差異化的對外訊息即時發布；另外對於受影響的乘客，亦能彈性處理退票及退費機制，避免乘客在票務櫃檯大排長龍的窘境，方能真正達到智慧運輸服務之目標。

期望高鐵公司調查事件原因並盡快修復後，能對外完整說明，以一解外界的質疑。

高鐵 交通部長 陳世凱

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