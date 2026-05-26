高教需戰略改革 而非新學術聖殿

教育部近日研擬成立「台灣高等研究學院」，由台大、清大、陽明交大與成功大學聯合招生，並規畫增設「科學實驗中學」，希望集中資源培養頂尖科研人才，甚至以未來卅年增加數名諾貝爾獎得主為目標。構想看似宏大，但若冷靜檢視台灣當前高等教育與產業現況即可發現，台灣真正迫切的並非缺少新的菁英研究機構，而是整體人才「量」與「質」的雙重不足。

近年來台灣少子化狀況日益嚴重，學生人口逐年下降；再加上教改後自然、數學、理化課程時數減少，學生ＳＴＥＭ基礎能力亦受影響。如今台灣面臨的危機是理工人才不足與人才外流。半導體、ＡＩ、資通訊、生技、能源、精密製造等產業，都面臨工程師與科研人才短缺的問題，不只是高階研發人才難尋，中階技術人才與基層工程師同樣嚴重不足。

一個國家的科技實力，不能只建立在少數明星學者或諾貝爾獎得主身上，而必須仰賴大量穩定的科研、工程與技術人才共同支撐；今天台灣最大的問題，是整體人才金字塔不夠厚實。更值得憂心的是，台灣高教資源本就有限，許多地方型大學與技職體系長期面臨經費不足，教學與研究能量逐漸弱化；然政府近年的做法，往往是以設立新平台來回應問題。例如，為補足半導體人才缺口而成立「半導體學院」，其功能卻與大學理工學院重疊，且未能改善ＳＴＥＭ人才不足的問題。

同時，台灣高等教育經費不足已是事實，如今要成立「台灣高等研究學院」，勢必又進一步將有限資源集中於少數頂尖大學。當資源過度集中於頂端，其他大學、技職體系、基礎教育獲得的支持便愈發有限，長期下來不僅加劇高教失衡，也壓縮基礎科學、一般工程教育、跨領域人才的培育空間。國家需要的不是少數「明星機構」，而是一個完整、均衡且厚實的人才培育體系。

事實上，目前的高等學術機構就是雙軌併行。中研院成立之始，即是為了彌補早期大學研究能量不足問題，故特別成立直屬總統府的研究機構，在資源競爭上具備制度優勢。但隨著高等教育成熟，其研究功能與大學已高度重疊，許多研究計畫仍需仰賴教授和學生參與。

這些研究人才、設備與經費，本質上皆來自同一套國家資源體系；在資源有限下，早有整併中研院的提議。即保留院士制度的榮譽性與諮詢功能，將研究機構「解甲歸田」、回歸大學體系，達到「藏富於學界」的效果。如今政府卻要再成立功能相近的高等研究學院，其功能及效果確實值得重新思考。

台灣現在需要的不是一座新的「學術聖殿」，而是教育和人才的全面戰略改革。諾貝爾獎固然值得追求，卻從來不是政策指定或短期衝刺即可產生；真正能孕育世界級科研成就的，是長期穩定的教育基礎、自由開放的研究環境，以及厚實完整的人才庫。沒有這些，再多的菁英計畫終究只是空中樓閣。

因此，台灣更應重新檢討現有科研與高教制度的整合；增加教育經費、優先提高學生投入ＳＴＥＭ領域的意願、改善教授與研究人員待遇、減少學術行政負擔、強化技職教育與產業連結，並擴大整體科研人口。把有限資源投入整體人才培育，全面提升ＳＴＥＭ教育的質與量，這才是台灣未來競爭力的根本。