毒駕者教化再上路 配套應更嚴

毒駕頻頻讓無辜生命消逝，肇事者卻往往僅擔負有限責任，讓受害家屬反覆受創。當法律允許肇事者能「草率」握上方向盤，真是對社會正義的巨大嘲弄。

在台灣，酒駕或是毒駕撞死人，通過消極條件可擁有合法考照上路的機會，緣起於廿年前「道路交通管理處罰條例」修法，取消了終身吊銷；亦即在二○○六年以前，若被判處終身不得考領駕照，幾乎沒有翻案或重考管道。但因道交條例第六十七之一條的增訂，才有了今日的「假終身」制度。

後來，每年都有大約五千人符合「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」的樣態，他們有些是毒駕、酒駕撞死人，卻可因「消極資格」而在年限一到就解禁，最長只要等十二年，不需上課、治療、評估就可去考照。

交通部最新公告、將在六月底生效的「遭吊銷駕照三年以上者，重新考領駕照前必須先完成駕訓班訓練」行政命令，就是試圖去補這個漏洞，要這些駕駛人先去駕訓班上課，獲得證明才有資格考駕照。但仍遭民團批評，原因在於交通部把不同違法樣態的駕駛「混在一起」上一樣的課，違規轉彎撞死人與毒駕駕駛的路考長度、考試內容都一樣，這樣的「積極資格」顯然是應付而已；況且交通部在這次「重新考照要先上課」的相關會議召開之際，雖有邀請駕訓業者商討政策，但路權倡議團體主動要與會表達意見卻被交通部拒絕。

但也有人表示「吸毒的人，又會在乎一張駕照」？這就要回到二○一三年七月一日，交通部廢除汽機車駕駛人每六年要換照的規定，當時廢掉是因我國換照只是形式，並不像日本會利用換照時給駕駛人上課，讓駕駛人知道最新法律是什麼再換照；且依駕駛人的「不違規紀錄」，可以加長換照年限，最優質還能換到金色駕照，除給予各種保險與相關商品優惠外，還有「榮譽感」。

既然打擊毒駕是國家目標，行政院就有必要讓內政部警政署、交通部、衛福部一起動起來。打擊毒品源頭之外，也要讓駕訓制度成為完善後盾，而在廿年間發生的國家級漏洞，由交通部一手主導駕照制度、再考照適格的粗糙認定，間接釀成了脆弱的交通環境，一遇到新興毒品吸食再上路的駕駛就束手無策，造成社會傷亡動盪。

再考照的適格認定，不應只是消極的年限到就好，還應要有嚴謹、差異化的課程，甚至是延長的路考時間、長度作為前提，以及科學、生理的嚴格認定，才能是「可教化」的適任駕駛，不然就一輩子都不能上路。這樣的政策工作跟法規範強化，並非交通部就可以做到，跨部會的協作，官方與民間社團的溝通討論，才是對抗毒駕的制度性解方。