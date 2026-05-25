戰略模糊不能只剩約束台灣

「川習會」上，台海問題成為核心議題是意料之內，部分發展卻是意料之外。各界關注重點多半聚焦於美國保衛台灣的意願、對台軍售是否受到影響，以及台灣是否成為大國交易籌碼。但深層問題是，美國長年以來的「戰略模糊」政策，是否只能約束台灣？

「戰略模糊」的重要性，來自於它同時能嚇阻、約束北京與台灣兩方。一方面使北京無法準確判斷，美國是否、何時及以何種方式介入台海危機，因而提高其動武成本與不確定性；另一方面，也使台灣不能將美國的安全承諾視為無條件背書，避免單方面採取可能升高衝突的冒進行動。

換言之，戰略模糊的核心功能，在於透過「不確定性」以維持「雙重嚇阻」；既嚇阻中共以武力改變現狀，也約束台灣避免片面改變現狀。只要這種對雙方的嚇阻或約束仍然大致平衡，戰略模糊就仍是維持台海現狀的重要安全機制。然「戰略模糊」之所以能成功，表層是其不確定性，裡層的核心則是可信的嚇阻能力。

川普於川習會後受訪時轉述，習近平曾問他，若中共對台動武，美國是否會保衛台灣？川普說自己沒有正面回答，這正是典型戰略模糊的表現。川普同時表示「不希望有人走向獨立」，也「不希望美國跋涉九五○○英里打一場戰爭」；這類說法對台灣具有清楚的約束效果，亦即台灣不能假設華府會為其任何政治選擇埋單，故戰略模糊對台灣仍然有效。

但對北京而言情況則非如此，美國今日仍具有當代最龐大、最先進的軍事基礎，然而現實上在印太地區，美國對中共的軍事優勢相對下降，軍工產能、彈藥庫存、政治耐性等，又受到俄烏戰爭、中東局勢及國內政治分歧牽制。

這可能使得北京對台海有事的判斷重點，從「美國會不會介入」轉為「美國能不能、敢不敢、來不來得及介入」，此時戰略模糊對中共嚇阻效果即已下降。更糟的是，若對台軍售被放進中美的談判菜單，戰略模糊的效果將進一步受損。

台灣不應期待美國必然出兵護台，卻也不能接受台灣安全被當做中美交易籌碼。若美國一方面要求台灣不要冒進，另一方面卻讓北京相信軍售可以協商或交換，戰略模糊就從「雙重嚇阻」退化為「單向約束」，僅約束了台灣，卻未必能嚇阻北京。

因此台海需要的應是「嚇阻清晰化」，美國可在是否出兵上保持模糊，但必須在軍售、拒止能力、反對片面改變現狀上更加清楚。

首先，對台軍售不可交易化，軍售應依台灣防衛需求與美國法律架構推動，北京不能取得實質否決權。其次，拒止能力必須加速強化，美國應協助台灣建立反艦、防空、無人載具等不對稱戰力，使北京看不到速戰速決的可能。第三，反對片面改變現狀，必須雙向而清楚；美國可以反對台灣獨立，但也必須明確反對中共改變台海現狀。

以目前情勢發展來看，戰略模糊的雙重嚇阻效果已走向失衡，戰略模糊恐將失去維持台海穩定的作用。唯有確保「戰略模糊」的可信度並恢復「雙重嚇阻」的平衡，才可能繼續維持台海和平穩定。