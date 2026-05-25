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馬辦風波 盼回歸理性

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

看到關於馬英九基金會內部風波的新聞，其中一幕讓我印象特別深刻：馬前總統在撰寫聲明稿時，一時忘了正確措辭，在幕僚提點下才順利寫下「親痛仇快」這四個字。筆者特別上網查了這句成語的典故。

原來，這句成語出自漢代朱浮寫給彭寵的信（〈與彭寵書〉），當時彭寵因為不滿而準備起兵，朱浮便寫信勸誡他：「凡舉事無為親厚者所痛，而為見仇者所快。」意思就是提醒人們，在行事、決策或內部發生爭執時，必須三思而後行，千萬不要因為一時的意氣用事或內部起內鬨，導致愛護、關心自己的親人傷心痛心，反而讓敵對的仇人高興痛快，白白便宜了外人。

查完這個典故後，再回頭看看現今的馬辦新聞，心中感觸良多。馬前總統重視清譽與是非，這固然重要，但當爭議擴大到與昔日多年部屬互槓、甚至讓家人也陷入為難時，在旁人看來，或許正一步步陷入「親痛仇快」的局面。人與人之間的相處，除了講是非，有時候「講道義」與「重感情」更是維持和諧的關鍵。

這次的讀報經驗，讓我深刻體會到「讀報不僅能學成語，還能看透人與人之間的相處模式」。歷史總是一面鏡子，希望馬辦的這場風波能夠盡快回歸理性制度。

馬英九 馬英九基金會

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