當「偷走晶片」成為川普政治語言

美國總統川普一再聲稱「台灣偷走美國晶片產業」，問題是，在全球半導體供應鏈早已高度分工的今天，這句話究竟是在陳述事實，還是操作情緒？

若回頭檢視半導體產業的發展脈絡，今日晶片供應鏈的樣貌實為跨國合作的結果；美國掌握高端核心技術，日本提供材料，台灣強於晶圓製造，南韓則在記憶體領域具有優勢。沒有任何一個國家能獨力具備整條供應鏈，更難以簡化成「誰偷走誰」。

因此，川普的這句話不是經濟事實，而是政治語言。

「偷」是一個高度道德化的詞彙，它並非單純描述產業變遷的歷程，卻在暗示「原本屬於美國的東西」，被別人以不正當方式奪走。刻意將複雜的全球化與產業分工，簡化成「受害者」與「加害者」的二分法。供應鏈重組與資本流動的現象過於抽象，「被偷走」卻能迅速喚起情緒反應。

從政治傳播角度看，川普擅長使用簡單、重複且具衝擊性的語句進行情緒動員。「偷走晶片產業」的重點無關乎論述是否嚴謹，其目的是足以形成政治印象。這類民粹式修辭，反映出美國內部長期存在的製造業焦慮、對全球化失衡的不滿。

台灣其實已高度配合美國戰略，台積電赴美投資設廠，投入龐大資金與技術資源，美方也積極推動半導體在地化生產；在這樣的情況下，台灣卻仍持續被描繪成「偷走美國產業者」，可見這是為了服務美國內部政治需求，而非客觀的產業分析。

相較之下，日本面對半導體產業失落卅年的現實，選擇重新振興產業，積極爭取台積電赴熊本投資設廠；韓國面對競爭，也多從技術、人才與政策層面進行反省。這些國家的態度，都是在全球競爭中尋求合作與升級，而非將產業變遷簡化成「誰偷了誰」。

在全球供應鏈彼此依存的今天，把產業競爭扭曲為「偷竊」，也許能換得部分政治掌聲，卻無助於理解世界經濟運作。若供應鏈全球化能被簡化成「誰偷了誰」，那麼被偷走的或許不是產業，而是理解複雜世界的能力。