讀家觀點／教育財政黑箱化 哪門子開放政府

近年來執政者高舉開放政府大旗，但公教團體爭取進入員工待遇審議委員會，官方迄今沒有正向回應，如今更變本加厲，檢視行政院公布的一一五年度「教育經費基準委員會」聘任名單，赫然發現長期參與的教師組織、家長團體及校長團體代表，全數遭到「不再續聘」。此舉形同將教育現場的核心利害關係人集體逐出決策殿堂，粗暴蠻橫之程度，不僅是對教育專業的羞辱，更是向民主監督機制赤裸裸地宣戰。

首先，《教育基本法》、《教育經費編列與管理法》之立法意旨，在於保障教育經費專款專用、提升運用績效，並維護教育健全發展，這是我國確立教育財政主體性的重要里程碑。而《教師法》第四十條更明定，教師組織的法定任務之一，即是「派出代表參與教師聘任、申訴及其他與教師有關之法定組織」。

試問：教育經費的編列與分配，攸關教師薪資、學校人力配置、學生資源取得，難道不是與教師有關的重大事項？行政院將教師組織代表一腳踢開，形同帶頭踐踏法律、漠視法治，教育主體性蕩然無存。

其次，歷來教育經費基準委員會均納入教師、校長、家長代表，早已形成穩固的民主慣例，一如「全民健保會」必須廣納醫事人員代表參與一樣。教育預算牽涉甚廣，從偏鄉小校的營運、教師薪資結構的合理化，到弱勢學生的扶助方案，在在需要來自第一線的真實聲音。行政院如今將這些民間代表全數排除，只留下了官方與學者。這不叫「精簡」，這叫「清洗」。試問：沒有現場經驗的官員與學者關起門來分配的預算，能真正回應學校現場與師生的需求嗎？行政院與教育部究竟在怕什麼？

再者，行政院大力推動「開放政府國家行動方案」，宣稱開放政府是達成公部門與大眾互信的重要途徑，要具體落實透明、參與、課責等核心價值云云。如今，在高度專業且影響深遠的教育經費領域，執政者卻是直接降下黑幕。教育經費的編列與使用攸關國家未來的投資，不是行政機關的私房錢，而是來自人民的納稅錢，直接將教師、家長、校長三大支柱同時排除，等於宣告教育預算從此不再需要接受教學現場的檢驗，這究竟是哪門子的開放政府？

最後，一年來，朝野及中央、地方政府因《財劃法》爭議僵持不下，權責部門不思根本解決之道，如今行政院與教育部卻在此時削弱監督機制，進一步排除教育相關人員參與國家教育經費審議。當地方教育基金可能淪為「財政提款機」、中央教育預算下限岌岌可危之際，行政院反而先剷除內部監督力量，試問：已經脆弱不堪的教育財政主體性，又要伊於胡底？

教育預算需要陽光，而非官府的關門會議。教育經費的分配，決定了偏鄉孩子能否有穩定的師資、決定了特教生能否獲得足夠的資源、決定了教師的合理待遇與退休保障，這是確保教育主體性與品質的生死防線，不容行政機關如此輕率踐踏。行政院必須懸崖勒馬，立即恢復教師、家長、校長團體代表的法定席次，並公開說明決策過程。社會不會坐視民主參與的防線，在行政權的傲慢下全面崩毀。