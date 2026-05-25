日韓星冤枉路 台灣還要走？

賴總統在就職二周年談話中，提出「零到十八歲每月補助五千元」的政策。贊成者認為台灣少子化已是國安危機，政府大規模投入資源是正視問題；質疑者卻認為少子化不是單靠「發錢」就能解決，花費龐大卻效果有限。

年輕人不敢生，經濟壓力確實是重要原因。從嬰幼兒時期的奶粉、尿片、托育，到後續的教育、補習、居住支出，養育孩子成了沉重負擔。尤其台灣長期存在低薪、高房價、高物價問題，許多夫妻不是不想生，而是擔心自己根本養不起。然少子化問題的核心不只是「缺錢」，許多年輕人最大的焦慮，是對未來缺乏安全感、人生看不到改善的希望，再加上教育競爭激烈、職場環境對育兒不友善，均是壓垮生育意願的根本原因。

就算政府每月補助五千元，一年也不過六萬元；相較於養育一個孩子的總成本超過千萬，只是杯水車薪。日、韓、星等國，均推出高額育兒津貼希望刺激生育，成效卻有限；原因很簡單，生育從來不是單純的金錢計算，而是整體社會環境的問題。年輕人覺得生活壓力沉重、人生缺乏希望，即使政府發再多補助也難以改變選擇。此外，政策背後的財政問題也值得重視，未來可能讓下一代反而承擔更沉重的財政壓力。

少子化表面上是人口問題，本質上卻是整個世代對未來缺乏信心的警訊。如果這份不安與焦慮無法解決，那麼即使每月補助五千元，也難以扭轉持續下滑的生育率。