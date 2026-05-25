政府應跳脫「發錢買生育率」思維

政府為鼓勵生育，推出每月五千元的「成長津貼」，聲稱若從孩子出生起，持續投資至青少年時期，透過複利效應將能對抗通膨、保障下一代未來。政策出發點固然良善，但政府必須誠實面對，不論是十五歲或十八歲，這每月五千元的銀彈，究竟能刺激多少生育率？又是否真能解除育齡男女「不敢生」的集體焦慮？政策若流於民粹式數字加碼，恐淪為「國家發錢、社會承擔、下一代反而受害」的無底洞。

回顧過去「零到六歲國家養」政策，即使大開社會福利支票，出生率仍連年崩跌，顯見單純的經濟補貼已無法扭轉少子女化趨勢。更令人憂心的是，現金補貼是否能如實回饋到照顧孩子本身。

以筆者至偏鄉擔任課後輔導老師的經驗觀察，部分在經濟與孩子學習雙重弱勢的家庭，因家庭功能失調，非但未能將政府的育兒補助，乃至民間食物銀行或家扶中心提供的資源用於孩子身上，反而暴露出補助款被家長挪用於購買奢侈品、酗酒、賭博的殘酷現實。

顯見，若社會福利制度只有金錢補貼，卻缺乏家庭功能與親職教育配套，如何能改善孩子的成長環境？或只是讓原本失衡的家庭結構，繼續在扭曲利用補助的惡性循環中反覆延續？這是對兒童人權的二次傷害，更是公共資源的巨大浪費。

此外，對於具備一定經濟與文化水準的新婚夫妻而言，其不願生育的核心，是對社會整體環境安全與教育品質缺信任所致。當前社會與校園環境，連最基礎安全感都無法提供；教師因管教權被限縮而只能「預防性教學」、抱持「不出事就好」消極態度。社會環境充斥著缺乏家庭照顧的邊緣少年，隨時可能成為戕傷他人的未爆彈。在這種集體焦慮下，國家即使再加碼五千元，也難以喚回年輕世代對生育的信心。與其將預算盲目地砸入「發錢」的大海，政府應當痛定思痛，以改善家庭教育為核心。

首先，對中低收入戶等弱勢家庭，補助不應採「生得愈多、領得愈多」的現金發放，而應提升家長自身成長。家庭是影響孩子十八歲前成長最深刻的地方，政府應強制或引導這類家長接受親職教育與育兒輔導，提升其就業技能與親職能力，幫助家長本身「變好」、並順利回歸社會，徹底切斷弱勢與失能的世代複製。

其次，對一般家庭建立支持性的社區育兒網路， 面對現代新手父母的焦慮，國家應建立從「孕前、孕期十個月到孩子十八歲」的全程親職陪伴機制。再者，重構並提升教師的合理管教權，政府應大幅提高教師薪資待遇，以吸引和留住教育人才投入基層教職。同時必須重新檢討現狀、賦予教師應有的合理管教權，擺脫被迫消極教學的沉疴。

少子女化的解方絕非競相加碼的福利民粹，賴政府應跳脫「發錢就能買到生育率」的思維，將預算從毫無把關的現金發放，轉向拯救失能家庭、建立支持網路、重振基層教育。唯有社會及校園足夠安全、教育環境回歸應有的純潔，年輕一代才能看見希望，有勇氣迎接新生命的到來。