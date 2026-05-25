成長津貼 無助扭轉少子化

賴清德總統就職兩周年，面對少子化提出「零到十八歲成長津貼」，發放每名孩子每月五千元成長津貼。然而，五千元「成長津貼」政策的推出，究竟對減緩少子女化的繼續惡化有無幫助？

其實，任何可以刺激年輕人願婚願生的政策，關心台灣未來的人都應歡迎；但問題是錢撒下去，是否可以達到預期目標，恐非規畫政策者說了算。正如，應該沒有人認為台灣不需要相當程度的國防武裝；但錢撒下去，是否可以達到嚇阻敵人的預期目標？也不是總統或國防部說了算，縱使將軍當眾流淚也沒用。

身為學者，必須不厭其煩地提供一個邏輯，給關心少子女化的朋友；亦即，任何攸關少子女化的政策，不能只是為了「減少負擔」。且生產過後、等到一定時間才會發生的「補助」，幾乎不會有效果；因為最沒有負擔的方式，就是「不生」。就算領了政府補助，為人父母者還是要負擔若干養育成本。故類似的政策，只能降低年輕父母的負擔，卻不會產生「促進」生育的動機。

這個邏輯不是因為撒幣錯誤，因為當此少子女化危機嚴峻之時，全國人民都應認知，每一個出生的孩子都已是國家的公共財，這些孩子是未來國家經濟、治安、國防、財政、醫療保健、社會福利的主要來源；全體國人都應為國家發展、為這些孩子的成長盡一分力，因此以納稅錢支出是有必要的。問題是，大概沒有人會因為一個月能獲得五千元，而改變原先不想生育的認知。因為就算父母領了五千元，也還要負擔其他支出、把屎把尿、半夜泡奶、情緒隨著孩子的哭聲而起伏，但這些只值五千元？

何況，六歲以後的「成長津貼」，這筆錢是「國家幫孩子存起來」，等到孩子十八歲時有一筆錢可支配，但之前父母親卻不能把這筆錢用在孩子身上。如此，如何能刺激年輕父母的生育動機？養育小孩的錢「生吃」都不夠了，「曬十八年的乾」對父母親有何幫助？

每個孩子都是國家的生產力，每個孩子造成的經濟價值，都不止幾千萬。為了國家發展，養成充足的警力、軍隊、醫療資源及社會福利等，政府不但應負擔孩子成長過程必要的費用，還須給一筆錢，讓為人父母者感受到，國家社會看見了他們為國養育孩子的辛勞。在生產時，政府就應給一筆足以讓年輕父母覺得辛苦生育孩子「值得」的費用，才能真正促進生育。

政府老是在幾千塊錢上下周旋，這些錢年輕人自己賺就有，當然寧願不生，也不要拿這些近乎施捨的津貼。