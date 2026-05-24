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馬英九責妻姊令人感慨

聯合報／ 王清厚／退休人士（台中市）

馬英九基金會風波不斷，馬英九妻子周美青、胞姊馬以南發表聲明盼馬英九真正退休、安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理；但基金會為證明馬英九身心健康，除釋出馬英九聲明及手稿，也釋出七段錄影。只是在外界看來，影片裡的馬英九彷彿淪為「工具人」，甚至對妻子及胞姊發表聲明的不滿、錯愕均曝光無遺，令人感慨。

當過八年中華民國總統的馬英九，在鏡頭前的場景，與其過往的言行舉止判若二人。「這些貪汙犯，不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情」，馬英九這般溫文儒雅的人，能口出此難堪的重話？

相對的，被指控的蕭旭岑強調，所有的事情都經得起檢驗，希望調查小組盡快公布報告，還他與同事清白。基金會的董事會才是最高權力機構，而不是任何一個基金會的工作人員就可以決定、更不是外人可以說三道四的。

任何人在法院判決有罪確定前，都必須被視為「無罪」。被告不需要證明自己清白，而是必須由檢察官負起舉證責任，提出足夠證據來證明被告有罪。

「無罪推定」是民主法治國家的法律原則，不容破壞。因此蕭旭岑若真有涉嫌侵占、背信罪，該由基金會的董事會最高權力機構卓處，毋枉毋縱，外人無權隨意置喙。

至於馬英九的健康狀況，因關係到個人健康及基金會的爭議，應交由醫療專業，畢竟許多國人依舊關心著馬總統。

周美青 馬英九 馬英九基金會

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