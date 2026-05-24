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馬英九及家人 有權過自己生活

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

日前爆出馬英九疑似罹患阿茲海默症，使馬英九基金會前執行長蕭旭岑財政紀律案變得撲朔迷離、各說各話。馬英九妻子周美青、大姊馬以南，廿一日打破數月來的沉默，發表聲明，盼各界能讓馬英九真正退休，安享餘年；未料馬隨後聲明稱，兩人未事先告知他。消息見報後，令國人不勝唏噓。

總統配偶是總統最親近之人，又有大姊馬以南具名，可信度應較身邊幕僚清楚而具權威，所有馬英九基金會的風風雨雨理應到此為止。但奇怪的是樹欲靜而風不止，不但綠媒炒作，有非馬英九基金會的人進入基金會攪和，讓問題政治化、複雜化，目的不知為何？

人年紀漸長，記事能力下降是正常，如果沒有經過醫院認知測試與相關儀器檢查，也很難定論腦功能有無退化。既然各持己見、成為羅生門，無妨請醫院做一個檢查，像雷根總統一樣勇敢對外公布，可解決懸疑。關於馬英九健康狀況，應交由醫學及其家人判斷、處理；至於有人在馬英九身邊指控蕭旭岑涉嫌背信侵占，也應拿出具體證據交由法律論斷，何須浪費媒體資源？

雷根總統到了晚年自承並對外公布得了阿茲海默症，確是少有的勇氣，這是雷根偉大的地方；至於馬總統傳出疑似罹患失智，儘管本人已多次澄清沒有失智情形，但因涉及基金會前執行長財政紀律議題，茲事體大、以致風波不停。

許多馬迷們對馬總統上了年紀仍然不能過平靜的生活感到同情，筆者非馬迷，卻亦有同感。無論馬英九有無失智症，都有權過自己想過的生活，馬家人亦然，期盼不要讓羅生門再「羅生」下去。

馬英九 蕭旭岑 周美青 馬英九基金會 阿茲海默症

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一九九四年十一月，美國前總統雷根親筆寫下一封信，告訴美國人民，他被診斷出罹患阿茲海默症。信中他寫道，自己即將踏上「人生最後的旅程」，語氣平靜而坦然。這封信不只引發民眾的同理心，也引發了一場覺醒，美國社會第一次如此大規模、如此正面討論失智症這個長期被視為難以啟齒的疾病。

馬英九及家人 有權過自己生活

日前爆出馬英九疑似罹患阿茲海默症，使馬英九基金會前執行長蕭旭岑財政紀律案變得撲朔迷離、各說各話。馬英九妻子周美青、大姊馬以南，廿一日打破數月來的沉默，發表聲明，盼各界能讓馬英九真正退休，安享餘年；未料馬隨後聲明稱，兩人未事先告知他。消息見報後，令國人不勝唏噓。

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