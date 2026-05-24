最令人動容的 是妻子不得不開口那一刻… 正視家屬承載的重擔

一九九四年十一月，美國前總統雷根親筆寫下一封信，告訴美國人民，他被診斷出罹患阿茲海默症。信中他寫道，自己即將踏上「人生最後的旅程」，語氣平靜而坦然。這封信不只引發民眾的同理心，也引發了一場覺醒，美國社會第一次如此大規模、如此正面討論失智症這個長期被視為難以啟齒的疾病。

在雷根公開確診之前，失智症在美國的處境與今日台灣十分相似。它是家人之間心照不宣的隱痛，是讓人羞於啟齒的老年困境，是照顧者獨自扛起、不對外聲張的重擔。公眾人物若被懷疑認知功能退化，周遭的人往往會竭力保護、淡化、甚至否認，因為「承認」本身就會讓外界對當事人投以異樣的眼光。雷根在任期間，也有幕僚與家人長期扮演這樣的保護者角色，直到他卸任五年後，才以最公開的方式，親口說出那個沉重的診斷。

那封信改變了很多事。雷根與妻子南希隨後成立研究機構，長期推動阿茲海默症相關研究，帶動了美國社會對失智議題的持續關注。更重要的是，它讓無數照顧者感到被看見。那些在家中獨自面對漫長照顧歲月的人，第一次知道這件事可以被說出口，不必再獨自隱忍。

台灣目前的失智人口已超過卅萬，而且隨著高齡化持續攀升。然而，失智症在台灣社會的汙名化仍然相當深。患者家屬往往選擇沉默，一方面是為了保護當事人的尊嚴，另一方面也是因為社會缺乏足夠的討論空間與支援體系。

近日，前總統馬英九的家人公開呼籲他退休安養，其妻周美青更委請家人代為處理對外事務。無論外界如何解讀這場家庭風波，最令人動容的，其實是一個妻子走到不得不開口的那一刻。那背後所承載的照顧重量，才是這個社會最需要正視的。照顧失智家人的重擔，絕大多數仍落在家庭內部的女性身上，她們的疲憊與孤立，幾乎不曾成為公共政策認真對待的議題。

雷根的故事告訴我們，一個公眾人物的公開，可以成為整個社會轉向的契機，台灣或許正站在這樣一個節點上。我們需要的，不是更多的爭議與揣測，而是一個真正願意正視失智症的社會。一個讓患者有尊嚴、讓照顧者不孤單、讓政策不再缺席的環境，才是這個社會此刻最值得做的一件事。