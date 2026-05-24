星期透視／請馬辦懸崖勒馬，別「親痛仇快」

多年前，在馬總統競選市長連任和市府任期中，我兩度做過他的發言人。對馬總統的格局、操守和品格，我始終非常敬佩，也因此，這段時間馬英九基金會的紛紛擾擾，讓我難過不捨。很多認識馬總統的人，節制公開評論，無非是基於愛護馬總統，希望爭議盡快落幕，不願節外生枝。

周美青和馬大姐發出聲明，事情本有機會到此為止。但馬總統很快就出來拒絕家人聲明，並由金溥聰、戴遐齡和律師陪同，拍影片寫聲明稿，駁斥失智，痛批前部屬為「貪汙犯」，爭議再次擴大。我想，是該說幾句話了。

馬辦傳播的影片，其中有這樣一幕：馬總統想表達前部屬做了很多事「親痛仇快」，一時卻忘了正確措辭，說成「輕『重』仇快」，在金溥聰協助下，馬總統才順利把這四個字寫進聲明，他還誇金，「你國文還是不錯」。

看他說「親痛仇快」，我依稀記得馬總統似乎曾講過類似的話。找了一下，那是九年前，馬總統參加吳敦義競選黨主席的誓師大會。當年他說：「大家都知道，國民黨是一個有是非、講道義、重感情的政黨。在本黨一百多年歷史當中，這些特質都非常地彰顯。但是，不幸最近少數黨內同志，開始砲口向內，這點我們覺得，實在不符合我們現在的需求。甚至我看到還有報導說，下個禮拜，有某些黨員要來清算我，說我是害黨主席、亡國之君；我真的要勸這些少數同志懸崖勒馬，不要做出親痛仇快的事。」

當年他擔心的，是同志砲口對著自己，「親痛仇快」理當令他感觸深刻，九年後這四字卻成了要人提點的國文。而現下基金會的爭議，同志間砲火四射，馬總統不理會周美青的聲明，還對著馬辦擺好的攝影機，說和自己的大姐「並沒有那麼親近」，逼得黨內眾人選邊站，被政敵當成好戲、慶幸台獨窘境被蓋過，這是不是「親痛仇快」？難道不該「懸崖勒馬」？

是何具體原因讓馬總統對多年部屬下此重手？無論手中證據為何，理應按基金會應有程序走董事會路線。如果所握事證，連董事組成的調查小組都未充分分享，無法取得其背書，或爭取不到董事的多數同意，又或是連馬總統配偶和家人都有不同判斷，「貪汙犯」的結論下得就太快了。

另外，金溥聰是什麼角色？基金會董事長透過個人授權，就可以跳過董事會，找個「個人特助」般的人物進來，讓董事會成員和外界作何感想？就算先把失智傳言放一邊，這麼做，明智嗎？馬總統重視清譽，但目的再正當，不能忘了違反適當程序對清譽也是傷害。當年馬王政爭，馬總統本有一定正當性，但操之太急、程序充滿瑕疵，還被外界認為帶有趁機打倒政敵的目的，自傷不輕，同樣落得「親痛仇快」。

要緩解目前局面就是回歸董事會。真有事證，請說服董事會，處理方式由董事會決斷。若說服不了，這可是自己的多年部屬、國民黨的重要同志，何苦糾結到底？對黨的副主席打媒體輿論戰，甚至訴諸司法，把刀交到別人手裡，攸關台灣前途的選舉將近，這符合國民黨「現在的需求」嗎？況且這高度可能演變成黨內政爭，內耗不止。「有是非」固然重要，但「是非」不是單方決定，「講道義」和「重感情」更不能棄之不顧。

無論搞到魚死網破，是誰的決定，馬辦同仁、特別是顯然對馬總統有相當影響力的金溥聰先生，如果愛護馬總統、愛護國民黨，請懸崖勒馬！

（作者為世新大學講座教授）