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看川普把司法改造成「防彈盾牌」

聯合報／ 黃惠／退休公務員（台北市）
美國總統川普總統與國稅局達成和解協議，附加條款是永遠禁止對川普及他家人的稅務稽查。照片為川普19日視察白宮宴會廳工程。路透
美國總統川普總統與國稅局達成和解協議，附加條款是永遠禁止對川普及他家人的稅務稽查。照片為川普19日視察白宮宴會廳工程。路透

川普年初對國稅局提告，指控二○一九年度報稅資料遭洩漏給媒體，索償一百億美元，川普現在同意撤告，由司法部成立規模十七億餘美元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾遭拜登司法部不公平調查的川普盟友。基金的成立引發美國極大爭議，引發學界、法界、輿論的批評，認為拿納稅人的錢去酬庸川普盟友，是國庫竊盜與政治分贓，更是史上腐敗之舉。

和解協議還有附加條款，「永久禁止且排除對川普、親屬及關係人、信託與企業，進行過往的稅務稽查」。政府與現任總統達成和解、納稅人獲免查舊稅特權，高度政治化，司法史上前所未見。

川普以往報稅資料的真實性一直備受質疑。司法部長有訴訟和解權，但要國稅局終止對特定納稅人稅務調查，用行政權力強行終止國稅局法定稽查權，涉嫌觸犯刑事罪。

做這項決策的是美國代理司法部長布蘭奇。布蘭奇之前是川普首席私人辯護律師，曾幫川普打過紐約的封口費案、機密文件案。他對川普的財務狀況、面臨的稅務風險，以及川普對國稅局的痛恨瞭若指掌，更清楚川普睚眥必報、自以為是的個性。當他從川普的私人律師變成美國最高的執法官員時，實際上是把「幫客戶打官司」的思維帶進司法部，所以用政府資源解除川普的稅務枷鎖，極其自然。

觀察家認為，布蘭奇這麼做，是想避免重蹈前任的覆轍。川普對於過去的司法部長強烈不滿，認為他們在起訴他的政治對手不夠賣力，且未能阻止針對川普的司法調查。布蘭奇的前一任邦迪更因處理艾普斯坦案，川普認為她洩漏太多案情把她開除；邦迪的下台給布蘭奇很大的政治壓力，為爭取川普的信任，向川普獻投名狀。

九十三名民主黨國會議員集體向聯邦法院提緊急介入申請，試圖凍結預算，指控協議「企圖將數十億公帑非法輸送到總統和他親信的口袋中」；共和黨議員則讚揚基金的設立是遲來正義。紐約時報、衛報質疑黑箱機制，基金由五人委員會來管理，其中四人由布蘭奇直接指派，委員會屬機密性，外界根本無法得知是誰拿了錢？這場布蘭奇點燃的火，接下來要到聯邦法院，演變成憲政大戰。

布蘭奇從司法部副部長到代理司法部長，上任不到兩個月，就用行動證明自己是川普最忠誠也最敢衝的防彈盾牌，遊走剃刀邊緣，深獲川普歡心。川普如肯定他的作為、提名他真除為司法部長，目前共和黨國會占多數，應會通過這項人事案。

古今中外，無論民主或極權國家，對司法權的「國家公器，摘奸發伏」或是「公器私用，利益輸送」，一線之隔，爭議不休，影響更是千秋萬世；美國這樣的民主國家，這個案例，也為爭論更添一筆。

川普 國稅局 報稅 司法

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