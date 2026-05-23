讀家觀點／願賴總統審時度勢 勿撞山大陸

沈君山曾兩任圍棋協會理事長，他三次赴北京與江澤民總書記就兩岸和平對談，可惜沒能談出具體成果，創造歷史奇蹟。數十年後，兩岸依舊纏繞不休，甚至倒退。圍棋人看天下，畫龍點睛，大道理在其中。

卅多年前，辜振甫與汪道涵二耆老，嘔心瀝血共同完成「九二共識」，但民進黨執政後束之高閣，卻又提不出更高明的論述來維繫兩岸和平，還執意要重金對美軍購以抗中。結果朝野為了軍購預算吵翻天，但美國海軍部代理部長高雄卻稱，由於美以伊戰爭，美國正暫停一項一百四十億美元對台軍售案，宛若當頭澆了台灣一盆冷水。

烏克蘭與伊朗能抵抗美俄這麼久，是因為國土大、防禦縱深夠。台灣就這麼丁點大，很可能所有軍事基地都被大陸飛彈鎖定，如此不對稱國力一旦開戰就是萬年浩劫，只能止戰避戰。如果重金能換來真正國防安全，該買就買；但若買一些過時的武器，只是美國軍火商訛詐台灣的伎倆。

何況，合作比對抗好，和平比戰爭好，連美中都要互訪，維持和諧穩定。願，朝野和衷並濟，以大智慧、大戰略、大胸襟的思維；願，習大大善待台灣，讓兩岸永享和平。

川普是美國百年難見的昏君，致美國日益沉淪墮落。美以對伊朗發動戰爭，致全世界生靈塗炭；川普發動關稅戰，攪亂了全球經貿秩序，沒有一國敢置喙，只有中國冷對抗。美國法院也判決違法，美國人民未蒙其利先受其害，迎來物價上漲，通貨膨脹。

台灣在這場動盪紛擾世局中更要戒慎戒懼，在美中台天平中維持平衡等距。抗中傷台，和中保台，若過度傾向美國，換來一堆喪權傷農的不平等合約，更是不值。

這次川習會，大陸是不動如山。川習會後，川普在飛機上揚言會管控台獨，頗有不讓賴總統成為麻煩製造者之意；但相對的，大陸機艦壓台，只是霸道；有容乃大、善待台灣，才是王道。大陸可更從容自信，送給全世界一個大禮：兩岸和平就是世界和平。

圍棋的精髓就是一個「勢」字，縱觀世界大局，對於誰才是主宰未來世界的領導者？各國領袖都在相繼用腳投票。因而，賴清德在兩岸問題，要有大智慧、大戰略的胸襟思維；大英雄、大豪傑要能審時度勢。二○二六及二八年大選轉眼即至，民進黨莫高估自己，錯估情勢，低估人民。

賴清德競選總統時，我曾當面告訴他，我是民進黨的烏鴉，寧為醒世的烏鴉，不為討好的喜鵲。二妹蘇治芬言及，我的文章讓她的立場很為難；我則跟她說過思想無罪。烏鴉之路，是孤單、是苦澀，就像先父蘇東啓當年所走的路。

我的家世背景固然是深綠，但我辯證是非、追求公道，不盲目追隨。「俠之大者，為國為民」，講真話、說真相，知我者憂國憂民、恨鐵不成鋼。民進黨一代不如一代，大罷免是極低級錯誤，對大陸撞山更是無腦。台灣人民給賴清德、卓榮泰這麼高的地位與恩寵，願兩人能珍惜歷史地位與評價，懷感恩回饋之心，引領台灣轉向和平康莊大道。