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讀家觀點／願賴總統審時度勢 勿撞山大陸

聯合報／ 蘇治灝／中華民國圍棋協會理事長（台北市）
川習會落幕，儘管川普強調美國對台政策沒有改變，但美中台三方都需要持續觀察美方接下來的實際作為。路透
川習會落幕，儘管川普強調美國對台政策沒有改變，但美中台三方都需要持續觀察美方接下來的實際作為。路透

沈君山曾兩任圍棋協會理事長，他三次赴北京與江澤民總書記就兩岸和平對談，可惜沒能談出具體成果，創造歷史奇蹟。數十年後，兩岸依舊纏繞不休，甚至倒退。圍棋人看天下，畫龍點睛，大道理在其中。

卅多年前，辜振甫與汪道涵二耆老，嘔心瀝血共同完成「九二共識」，但民進黨執政後束之高閣，卻又提不出更高明的論述來維繫兩岸和平，還執意要重金對美軍購以抗中。結果朝野為了軍購預算吵翻天，但美國海軍部代理部長高雄卻稱，由於美以伊戰爭，美國正暫停一項一百四十億美元對台軍售案，宛若當頭澆了台灣一盆冷水。

烏克蘭與伊朗能抵抗美俄這麼久，是因為國土大、防禦縱深夠。台灣就這麼丁點大，很可能所有軍事基地都被大陸飛彈鎖定，如此不對稱國力一旦開戰就是萬年浩劫，只能止戰避戰。如果重金能換來真正國防安全，該買就買；但若買一些過時的武器，只是美國軍火商訛詐台灣的伎倆。

何況，合作比對抗好，和平比戰爭好，連美中都要互訪，維持和諧穩定。願，朝野和衷並濟，以大智慧、大戰略、大胸襟的思維；願，習大大善待台灣，讓兩岸永享和平。

川普是美國百年難見的昏君，致美國日益沉淪墮落。美以對伊朗發動戰爭，致全世界生靈塗炭；川普發動關稅戰，攪亂了全球經貿秩序，沒有一國敢置喙，只有中國冷對抗。美國法院也判決違法，美國人民未蒙其利先受其害，迎來物價上漲，通貨膨脹。

台灣在這場動盪紛擾世局中更要戒慎戒懼，在美中台天平中維持平衡等距。抗中傷台，和中保台，若過度傾向美國，換來一堆喪權傷農的不平等合約，更是不值。

這次川習會，大陸是不動如山。川習會後，川普在飛機上揚言會管控台獨，頗有不讓賴總統成為麻煩製造者之意；但相對的，大陸機艦壓台，只是霸道；有容乃大、善待台灣，才是王道。大陸可更從容自信，送給全世界一個大禮：兩岸和平就是世界和平。

圍棋的精髓就是一個「勢」字，縱觀世界大局，對於誰才是主宰未來世界的領導者？各國領袖都在相繼用腳投票。因而，賴清德在兩岸問題，要有大智慧、大戰略的胸襟思維；大英雄、大豪傑要能審時度勢。二○二六及二八年大選轉眼即至，民進黨莫高估自己，錯估情勢，低估人民。

賴清德競選總統時，我曾當面告訴他，我是民進黨的烏鴉，寧為醒世的烏鴉，不為討好的喜鵲。二妹蘇治芬言及，我的文章讓她的立場很為難；我則跟她說過思想無罪。烏鴉之路，是孤單、是苦澀，就像先父蘇東啓當年所走的路。

我的家世背景固然是深綠，但我辯證是非、追求公道，不盲目追隨。「俠之大者，為國為民」，講真話、說真相，知我者憂國憂民、恨鐵不成鋼。民進黨一代不如一代，大罷免是極低級錯誤，對大陸撞山更是無腦。台灣人民給賴清德、卓榮泰這麼高的地位與恩寵，願兩人能珍惜歷史地位與評價，懷感恩回饋之心，引領台灣轉向和平康莊大道。

大陸 沈君山 江澤民 賴清德 兩岸和平

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美暫停對台軍售是警鐘

美代理海軍部長宣布因伊朗戰爭暫停對台一四○億美元軍售，表面理由是武器產能優先支援中東作戰需求，但這個決定背後的政治盤算遠比表面複雜。川普政府確實在玩一場精明的一石二鳥遊戲：對中國釋出善意以換取貿易談判籌碼，同時試圖想打破慣例與台灣總統通話來安撫台北，降低反彈。這是典型的交易型外交，把台灣安全當成可交易的籌碼，就算川賴真的通話，也非基於戰略承諾的堅定支持。

捍衛「台灣製」半導體

美國總統川普聲稱「台灣偷走美國半導體產業」，這種說法或可轉移其國內經濟矛盾焦點，但從產業史與經濟學的專業視角審視，該論點不僅嚴重扭曲過去半世紀全球半導體的發展軌跡，更無視美國企業與資本市場在過去數十年間主導全球供應鏈分工的戰略決策。

「管理台灣的人」究竟是指誰？

習慣放話的川普總統在赴北京訪問的幾天，很是謹言慎行；但甫一返美，立即恢復固有的放話模式。在返程的空軍一號上，他一方面對媒體做了類似於「反對台獨」的表態，另一方面又說，關於對台軍售，待與「管理台灣的人」磋商之後，他會很快做出決定。於是這個「管理台灣的人」究竟是誰？又引起多方聯想。

讀家觀點／願賴總統審時度勢 勿撞山大陸

沈君山曾兩任圍棋協會理事長，他三次赴北京與江澤民總書記就兩岸和平對談，可惜沒能談出具體成果，創造歷史奇蹟。數十年後，兩岸依舊纏繞不休，甚至倒退。圍棋人看天下，畫龍點睛，大道理在其中。

看川普把司法改造成「防彈盾牌」

川普年初對國稅局提告，指控二○一九年度報稅資料遭洩漏給媒體，索償一百億美元，川普現在同意撤告，由司法部成立規模十七億餘美元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾遭拜登司法部不公平調查的川普盟友。基金的成立引發美國極大爭議，引發學界、法界、輿論的批評，認為拿納稅人的錢去酬庸川普盟友，是國庫竊盜與政治分贓，更是史上腐敗之舉。

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