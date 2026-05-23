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「管理台灣的人」究竟是指誰？

聯合報／ 楊建業／西安科技大學材料科學與工程學院教授（陝西西安）
AIT處長谷立言（Raymond Greene）。圖／聯合報系資料照片
AIT處長谷立言（Raymond Greene）。圖／聯合報系資料照片

習慣放話的川普總統在赴北京訪問的幾天，很是謹言慎行；但甫一返美，立即恢復固有的放話模式。在返程的空軍一號上，他一方面對媒體做了類似於「反對台獨」的表態，另一方面又說，關於對台軍售，待與「管理台灣的人」磋商之後，他會很快做出決定。於是這個「管理台灣的人」究竟是誰？又引起多方聯想。

如果「管理台灣的人」指的是台灣領導人賴清德，就等於是違背了中美建交時美方對中方的承諾，也突破了北京畫定的紅線。但川普廿日被問及是否計畫致電賴清德時說，「我會和他談談，我跟誰都談」，雖未透露具體時間，似乎也確認了他是想和賴清德談。這對賴清德當然是天賜良機，又可大吹特吹為比過境美國還要更偉大的「外交勝利」了。事實上，賴清德已率先表態說，他「樂意」與川普通話，以解釋民進黨現行的兩岸政策。北京方面呢？也果不其然地表示：堅決反對美台任何形式的官方往來。

那麼，川普真的會和賴清德通話嗎？筆者以為應該不會。經歷了前後七、八年的歷練，川普已不再是一個政治素人，深知台海問題的高度敏感。他剛去大陸簽得經貿大單，被視為共和黨期中選舉獲勝的一個重要籌碼；如果對北京出爾反爾，那北京也可以對其出爾反爾。川普不會搬起石頭砸自己的腳，冒著中美關係產生大地震的風險、也冒著剛剛獲得的巨大經貿利益頃刻之間化為烏有的風險，來做這個無謂的嘗試。民進黨的所謂「外交勝利」，大概率會空歡喜一場了。

台灣有評論說，川普也可能真的來電話；但如果真的通話，可能就是川普直接打來說「軍售不賣了」，這樣的話，北京可能難以對此表達不滿。筆者以為，此也不大可能，因為即便是「不賣了」，其政治意義仍遠大於軍購內涵，北京照樣不能容忍。若對美因信任崩塌而反制，北京也有的是手段，譬如已答應的經貿大單不買了、或是大縮水，讓美國竹籃打水一場空；原先答應的「軍備上不支持伊朗」承諾亦變為一張空白支票，讓美國政治所得秒變為零。因為一通電話，使美國經濟和政治利益損失慘重，川普願意付這個代價嗎？

俗話說覆水難收，但這要看是對誰；對善變狡黠的川普而言，若是台灣，覆水照樣能收。川普其人，一向都是虛虛實實、詭計多端，其高度不確定性就是他的確定性，何況美國又一向對台灣玩弄於股掌之上，不會介意再玩弄一次。屆時，川普也可以這樣說：他意識到，真正管理台灣的人，應該是ＡＩＴ處長谷立言。總之，話都由他來說，且這也能說通，美國正是通過ＡＩＴ掌控著台灣的一切。

總之，那個「管理台灣的人」究竟是誰，各方都見仁見智，相信謎底很快就揭曉，讓我們拭目以待。

北京 川普 賴清德

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「管理台灣的人」究竟是指誰？

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