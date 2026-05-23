捍衛「台灣製」半導體

美國總統川普聲稱「台灣偷走美國半導體產業」，這種說法或可轉移其國內經濟矛盾焦點，但從產業史與經濟學的專業視角審視，該論點不僅嚴重扭曲過去半世紀全球半導體的發展軌跡，更無視美國企業與資本市場在過去數十年間主導全球供應鏈分工的戰略決策。

台灣半導體產業絕非「偷來的」，而是建基於美國主導的全球化架構下，經過四十多年制度建設、技術引進、人才培育、產業鏈上下游協作的集體成果。若追溯歷史，一九七六年工研院與美國無線電公司（ＲＣＡ）的技術移轉合作，當時美國移轉的僅是七微米級的基礎製程，距離今日尖端的奈米級製程，在技術物理性與商業價值上存在巨大的斷層。

美國當年協助台灣建立的是產業基礎，而台灣之所以能從微米跨越至奈米，乃至推進至埃米世代，靠的是不間斷的研發投入、製程優化與供應鏈整合。若技術僅靠「偷」即可獲得，為何全球仍僅有極少數企業能掌握先進製程的良率？顯見半導體製造不僅是圖紙的複製，更是深厚工程文化、精密製程紀律與長期資本投入的結晶。

更深層地看，「專業晶圓代工模式」不僅是台灣對全球科技的貢獻，更是過去卅年全球工業發展的創新加速器。在該模式問世前，半導體製造與設計高度綁定，極高的資本與研發門檻限制了產業擴張。台積電將半導體製造從「企業內部的成本中心」轉化為「全球共享的公共科技基礎設施」，這徹底重塑了工業邏輯。

首先，這直接支撐了「摩爾定律」不墜。當單一晶圓廠的建設成本，從數十億美元飆升至數百億美元，若無專業代工模式集中全球訂單，單憑個別科技公司，恐將因資本折舊壓力而放棄研發。台灣透過規模經濟，確保了先進製程持續推進，為全球運算能力提供可預期的成長曲線。

其次，專業晶圓代工模式觸發應用大爆發，輝達、蘋果、高通等美商，能專注於演算法與架構創新，正因有台灣承擔製造端最困難、最昂貴的挑戰。這不僅是代工，更是讓ＡＩ、雲端運算、數位經濟得以平價化與普及化關鍵的「隱形引擎」。若非台灣提供的這條技術高速公路，全球數位文明的進步速度可能將延遲數十年。

事實上，美國在半導體產業的戰略優勢從未消失，而是轉向了附加價值更高的上游領域，美國企業仍穩坐全球生態系核心。美國今日面臨的製造業難題，本質上是過去卅年「輕資產化」與「金融化」策略的副作用；企業為追求股東回報最大化，主動外包製造環節，將資本投向利潤率更高的軟體與設計，此乃市場分工邏輯的產物，而非他國「竊取」的結果。

總之，半導體產業的全球分工，是資源效率最大化的選擇。台灣不僅沒有「偷走」美國的晶片，反而是這條全球科技鏈中最穩定、最忠實的支柱。面對川普的政治語言，台灣除了持續深耕技術、鞏固不可取代的戰略地位外，亦應以事實向國際社會說明產業協作的真相。

美政府若真有心重振製造業，應反思如何透過稅制誘因、教育投入、產業政策，重新建構具備成本效益的製造生態。畢竟在追求全球科技創新的道路上，合作共贏始終比民粹主義式的指責更能確保文明的延續與繁榮。