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美暫停對台軍售是警鐘

聯合報／ 李翔宙／國安局前局長
美國代理海軍部長高雄21日在國會參議院證實正暫停一項對台140億元的軍售。（路透）
美國代理海軍部長高雄21日在國會參議院證實正暫停一項對台140億元的軍售。（路透）

美代理海軍部長宣布因伊朗戰爭暫停對台一四○億美元軍售，表面理由是武器產能優先支援中東作戰需求，但這個決定背後的政治盤算遠比表面複雜。川普政府確實在玩一場精明的一石二鳥遊戲：對中國釋出善意以換取貿易談判籌碼，同時試圖想打破慣例與台灣總統通話來安撫台北，降低反彈。這是典型的交易型外交，把台灣安全當成可交易的籌碼，就算川賴真的通話，也非基於戰略承諾的堅定支持。

表面理由部分合理。美國軍工產能確實面臨烏克蘭戰爭、以色列需求、伊朗戰事的多線壓力，優先支援現役作戰符合軍事邏輯。但問題在於：一四○億美元軍售通常分五至十年交付，為何不能縮減交付量而要全面暫停？台灣訂單早已排隊多年甚至已延遲交付，現在才說產能不足？更關鍵的是，從當今資訊開放的專業媒體，Defense News、Jane's Defence Weekly、路透社及彭博社國防版等查詢，產能問題純粹只針對台灣，然而對日本、韓國、沙烏地阿拉伯的軍售並未暫停？這證明產能只是部分原因，政治考量才是核心。

這次事件暴露三大戰略警訊：第一，台灣是可交易籌碼。美國可以因為其他考量隨時調整對台軍售，這意味台灣安全需求不是美國優先考量，而是根據自身利益調整的變數。歷史不斷重演：一九七二年尼克森訪中犧牲台灣換取聯中抗蘇，一九七九年斷交優先中美建交，二○二六年暫停軍售優先中東戰事與貿易談判。模式清晰：當美國有更急迫利益時，台灣隨時可被犧牲。

第二，戰略模糊正在失效。軍售是美國對台戰略模糊的實質支撐，雖不駐軍但提供武器讓台灣有自衛能力，間接降低北京武統誘因。暫停軍售等於削弱嚇阻，讓北京看到美國可以為了其他利益犧牲台灣，可能誤判美國協防承諾不可靠，進而鼓勵冒險。第三，台灣自我防衛能力正在弱化。已訂購裝備交付延遲打亂戰力提升計畫，彈藥零件補給中斷導致現役裝備妥善率下降，而本土研發意願再次被打擊。這是戰略依賴的惡果。

中國大陸則是不費一兵一卒的最大得利者。美國暫停軍售讓台灣裝備老化、戰力相對下降、兩岸軍力差距擴大；北京也透過此事確認美國對台承諾有彈性、經濟牌比軍事牌有效、美國內部有分歧。更重要的是，這可能分化台美關係，製造台灣內部「美國不可靠何必依賴」與「美國仍是盟友」的矛盾，消耗內部團結，這正是北京統戰目標。

這次事件血淋淋證明完全依賴外購武器的危險。供應隨時可能中斷，價格、交付時間、性能都受制於人，關鍵時刻可能被當籌碼。台灣必須建立自主國防：本土飛彈研發如雄風系列、無人機技術、精確導引武器、關鍵零件國產化、彈藥自主生產。以色列、南韓從初期依賴美國，逐步技術轉移，最終自主研發甚至出口賺錢。台灣不是技術不行，台積電世界第一就是證明，問題在於政策不對、決心不夠。

美國暫停對台一四○億美元軍售，表面是危機，實則是警鐘，更可能是轉機。這個事件告訴台灣：依賴是脆弱的，再親密的盟友也會基於自身利益調整政策；自主是必須的，唯有掌握自己命運才不會被當成籌碼；人心是關鍵的，武器會過時但抵抗意志是最強防線；時間是有限的，和平不會永遠，必須把握時間建立實力。

軍售 中東 伊朗戰爭

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