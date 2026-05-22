公衛師爭的是職稱還是制度缺口

在公共衛生師法通過六周年之際，公衛師公會、學界、地方衛生局與中央主管機關為公衛師制度改革展開對話。表面上，這是專業職類爭取制度定位與職稱的討論，實則反映公衛體系長期存在的制度矛盾：一方面，政府持續強調強化基層公衛韌性；另一方面，具備國家考試資格的公衛師，卻難以進入衛生所與地方衛生局，形成「國家喊缺人，制度卻擋人」的困境。

這樣的矛盾首先反映在基層人力配置的結構壓力上。因此，公衛師議題不單是人事編制問題，更是國家公衛風險治理的根本問題。當現行體制無法讓專業人力順利對接基層，往往轉而加重第一線醫護人員兼任行政工作的負擔，長期將使社區公衛防線面臨實質弱化的風險。

制度定位不確定同樣構成關鍵障礙。近年公衛師主張納入醫事人員體系，但主管機關長期以「醫療行為」作為醫事人員界定標準，進一步限制其在公部門的任用與發展空間。然而，公衛師的核心工作包括流行病學調查、健康促進與風險防範，同樣構成國民健康的重要防線，不應因不涉及侵入性醫療行為而被排除於醫事體系。

從開放政府理念來看，公共政策的形成不應只是封閉決策後的對外說明。唯有讓公衛學界與實務工作者在制度形成初期參與討論，政策才可能真正回應現場需求。

進一步來看，問題的核心不只是溝通，而是制度本身的承載能力。關鍵不在於政策說明是否完整，而在於現行文官體制的制度設計，是否仍能有效支撐專業人力進入公共體系；若制度性障礙持續存在，將直接削弱國家應對整體健康風險的能力。

因此，與其將公衛師議題視為單一職類爭取，不如視為國家健康體制重新設計的契機。政府需要重新思考制度入口如何開放、跨部門如何協作，以及如何透過明確的公職職稱與法制設計，讓專業真正扎根於基層體系之中。