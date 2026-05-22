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機車計程車 或是高齡出行解方

聯合報／ 沈政男／醫師（台中市）

Uber擬推「機車載客」，在北投試辦，遭計程車工會檢舉違法，交通部也警告最高可罰二千五百萬。然而，在超高齡社會，尤其在大眾運輸不夠普及的區域，機車計程車或許是降低高齡車禍的可能解方。

台灣一年車禍死亡近三千人，其中六成以上死於機車車禍；雖然高齡騎士只占兩成不到，騎機車死亡將近四成是長者。行人死亡一年將近四百人，七成左右是老人家。大家都知道高齡騎機車讓人擔心，也清楚認知衰退的老人家走在馬路險象環生，但因部分地區沒有捷運、公車路線太複雜、計程車又太貴，只好騎機車或走路。

老人家騎機車出門大都是前往鄰近區域，如有機車計程車，對老人家應有吸引力。以目前各縣市的敬老計程車補助來說，改成補助機車計程車，搭乘趟數可以提升三到五成，甚至不少人可能願意自費搭乘。機車計程車駕駛門檻也比較低，老人家很容易找到住家附近的營運者，到醫院看病或上街購物都方便。

外送平台兼營機車計程車，給長照模式帶來不少想像。目前長照的送餐服務由照服員負責，其實可讓外送員送餐給老人家，餐點選擇更多，送餐時間也更有彈性。送餐之餘如有需要，順便搭上外送機車，一次滿足飲食與交通兩項日常需求。外送員也能把關獨居老人家的身心狀態，必要時通報家屬或長照單位。

機車計程車最盛行是東南亞國家，外籍移工早就在台灣自行建立機車計程車體系，他們有自己的聯絡方式與計費方法，就因為便宜又好用。英美也有少量機車計程車，足證只要確實把關，安全也能達標。

當年多元計程車進入台灣市場也歷經幾番波折，如今面對機車計程車的倡議大可不必急著否決。如果擔心法律與安全問題，可由政府與業者共同制定試辦方案客觀評估可行性。機車計程車比一般計程車或許風險較高，但絕對比任由不適合騎機車的老人家騎車安全許多。

計程車 北投 Uber

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