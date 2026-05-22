讀家觀點／諾貝爾獎是「大力培養」出來的嗎？

近年社會常認為只要政府集中資源，成立高等研究學院或重點培養少數菁英，就能培養出諾貝爾獎得主。但從世界科學發展史來看，諾貝爾獎從來不是靠短期衝刺或特定計畫就能誕生。真正孕育諾貝爾獎是需長期穩定、自由且深厚的整體研究環境，而非一棟新大樓、一個明星方案或少數被特別挑選的人。

許多諾貝爾獎研究在當時並不被看好，例如基礎物理、微生物學、化學機制與生物分子作用等，往往需要十、二十年甚至更久，才顯現其重要價值。如果研究只追求短期績效、論文數量、排名或媒體曝光，就很難讓真正具有突破性的研究成熟。因此，人才培育最重要的，不是「大力栽培少數人」，而是建立讓許多人都能安心研究、自由探索與長期累積的學術生態。

許多前瞻的研究，因太新、太跨領域，甚至超越既有知識架構，往往一開始就難以被理解。最大的風險不是做不出來，而是「還沒開始，就先被不懂的人否決」。當評審缺乏前瞻視野時，不敢挑戰未知，因為一旦失敗，下一年經費可能就沒了。

更值得深思的是，許多制度雖強調利益迴避與形式公平，但實際上，在高度專業且研究人口有限的領域中，真正具有國際代表性的專家往往寥寥可數。當制度過度追求形式上的公平，反而可能稀釋評審的專業高度與前瞻視野。結果往往變成愈創新的研究愈容易被否定，愈保守安全的研究愈容易通過。

長期下來，研究人員開始學會迎合評審、包裝熱門題目，而不是追求真正重要的難題，最後產生大量「看起來完整」卻缺乏突破性的成果。

這並不是說評審制度不重要，而是評審制度若缺乏多元學術視野、國際高度與容錯空間，就容易讓科學研究變成一種可預測的ＫＰＩ生產線。然而，真正的諾貝爾獎研究，往往來自那些不可預測、甚至一開始不被理解的方向。

能產生諾貝爾獎的國家，通常具有幾項共同特徵。第一，穩定且充足的研究經費。重大研究往往需要長期支持，若研究人員天天擔心經費與考核，就難以投入高風險、高創新的研究。第二，完整健全的研究環境，包括實驗設備、跨領域合作、國際交流、學術自由，以及容許失敗的文化。許多重大發現，其實都來自長期累積中的偶然突破。第三，厚實的人才結構。諾貝爾獎得主從不是孤立出現，他們背後通常有優秀教師、研究團隊、學生與學術社群支持。這就像森林生態，不能只種一棵神木，忽略整片森林健康。

更重要的是，諾貝爾獎不應成為科研政策唯一目標。真正重要的是國家是否能建立具有國際影響力的創新能力、是否能培養大量具有獨立思考能力的人才，以及是否能持續產生對社會、人類與環境有貢獻的知識。

因此，與其問「如何快速培養諾貝爾獎得主」，不如思考「如何建立一個讓優秀人才願意長期留下、安心研究、自由創新的環境？」世界級人才不是「用力培養」出來的，而是在良好的土壤中自然成長出來的。