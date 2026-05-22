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亂錄頻傳 衛福部該檢討

聯合報／ 廖緯民／中興大學法律系副教授（台中市）

針對多家醫美診所接連爆發的竊錄影像案，卓揆十四日於行政院會聽取法務部、內政部及衛生福利部說明後表示，法務部及內政部警政署已成立專案偵辦，依照「刑法」、「個人資料保護法」、「醫療法」等法規，加強查緝不法偷拍行為。行政高層對此次事件的直接關注與強勢指示，或許能給予國人一點慰藉之情；但事件的本質、過程揭露的政府治理實相，恐怕更是國人應該警覺的對象。

首先，本案涉及的不僅僅是個資法的層面，更是刑事犯罪的重大問題。那麼，衛福部石崇良在第一時間受訪時，所謂的「只要醫療院所裝設監視器不是針對特定個人的錄影，法律上通常不要求額外同意或標示」一語，就頗值推敲。按，影像分析技術是當今發展最快速的資訊應用，目前，市場上提供的產品或服務已經令人目不暇給，如身分辨識（及於步態辨識、背影辨識等等）、年齡辨識、病情辨識、情緒辨識、敵意辨識、測謊辨識等等，其精準程度端視影像解析度的高低。

是則，石部長所謂的「監視器不是針對特定個人的錄影」一語，可能建立在技術認知的不足上。針對哪怕是數百千進入大型醫院的人群，只要使用超高解析度的監視器影像與分析軟體，即可瞬間精確辨識出許多個人深層情報，則石部長所謂的「法律上通常不要求額外同意或標示」，即欠缺個資法上的依據。依據個資法，只要是直接或間接足資辨識個人之資訊，即是適用對象，因此為何監視器的設置不需要「同意或標示」此等最基本的合法性依據？

有鑑於監視器對個資與隱私的巨大威脅與侵害能量，德國早在二○○一年即在其個資法上設有專條，國內個資界也已經引進其相關規範內容。就基本概念上，監視器由於全面性排除自然隱私狀態、系統性壓迫人類活動範疇，則其原則上應該採取最少設置與最低個資蒐集及儲存原則，同時配以目的明確與公開宣示原則；德國法上所謂「黑盒子理論」，意謂如私宅監視器所儲存的錄影資料，應設定為最慢十日以內自動刪除，即是此意。「醫療院所監視器最少設置、最高監理原則」才是石部長應該在第一時間發表的言論，宣示台灣醫療場域的自然隱私狀態，以使人們專注在病情的治療、免除其他監控之紛雜目的；醫師仁心治病、不論任何對錯，這才是醫療人權的最高表現。

資料治理是國家重要政策，醫療、尤其醫美產業，是最重隱私保護的部門。如今台灣的醫美產業、甚至整個生醫產業，淪落到使用資訊產品進行偷窺、亂錄、惡意品評比對的不堪情境，國人、甚至是外國慕醫者視為畏途，請問衛福部不該檢討醫事倫理與產業政策嗎？

衛福部 石崇良 卓揆

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