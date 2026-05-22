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學企業制度 解軍購之亂

聯合報／ 吳思鍾／西陵電子創辦人（台北市）
台灣行政院20日依立法院決議編列對美軍購海馬士多管火箭首期款。（美聯社）
台灣行政院20日依立法院決議編列對美軍購海馬士多管火箭首期款。（美聯社）

邇來，台灣各界都被軍購案搞得一頭霧水，朝野政黨各說各話，人民霧裡看花，不明真相。可是，當我了解來龍去脈，我認為政府的軍購太過草率，沒收到報價單，就想下訂單；在企業界，這是不可能發生的。建議政府，軍購應好好跟台灣企業界學習。

早先民進黨堅持軍購特別預算一點二五兆元，國民黨主張三八○○億元＋Ｎ，國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁一再說，「Ｎ」是多少要看政府提供的「發價書」。

我經營企業幾十年，沒聽過「發價書」，直到立院表決前總算搞清楚了，爭論的關鍵不在錢多錢少，而是因沒有報價單（發價書），不知道產品細目和採購條件。政府沒提供賣方的報價單，卻要在野黨同意花一點二五兆元去買搞不清楚的東西，這是強人所難。且由汪傳浦家屬近日取回被扣押在瑞士銀行的六點七億美元拉法葉案佣金，才知一一五億法郎的軍購，竟能暗藏四十億法郎佣金，可見軍購極易滋生巨大貪腐。在野黨有責任幫人民看緊荷包，人民更有權知道錢花在那裡。

企業作採購決策，一定會先評估能花多少錢，及預期可達成的目標。政府堅持要一點二五兆元，卻沒分析它可能排擠其它預算及其後果。軍購不能民粹，執政者強逼在野黨接受空白支票、否則就指控「親中賣台」，這是決策霸凌。筆者不反對軍購，因為台灣安全需要保障，但人民應有以下兩點共識：

第一，兩岸問題並不能靠軍購解決，台灣要趁著美國對中國大陸仍有影響力，做好談判準備。「川習會」後川普接受福斯新聞專訪說「我不希望有人走向獨立，而且我們等於跋涉九五○○英里去打一場戰爭」；他不希望有人以為可以獨立是因為「美國挺我們」。

習近平也告訴川普：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的議題，若處理不當，中美將發生碰撞甚至衝突。」清楚表明，如果美國因台獨而出兵，中國絕不畏戰。賴政府應明白，中共軍力快速發展的對照組是美國，而非台灣，如果堅持台獨，就是有十倍軍購也保不了台。

其二，軍購流程需優化，政府應向企業界學習。企業購買物料或設備，一定都有報價單，載明產品規格、價格、品質保證條款。物料會有樣品承認書，設備會提供檢測資料和使用者必要的驗證過程，要確定適合使用；條件符合了，還要比價、議價，再經決策者審核通過，才會決定採購。進貨後，要經過進料檢驗合格，才付清尾款。這和眼前政府軍購付了錢卻無法保證交貨，簡直天壤之別。

企業採購制度，是一九八○年代初期，台灣的企業家花了錢跟美國學的；同樣的制度，美國政府和軍工產業應很清楚，他們怎能完全不顧採購程序，動張嘴就要台灣付錢？提醒賴政府，可向鴻海、宏碁等「電子五哥」學習採購制度、優化軍購作業，必有利於台灣人民。

軍購 鄭麗文 傅崐萁

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