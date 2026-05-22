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「倚美」轉「倚日」的隱憂

聯合報／ 戴世瑛／律師（台北市）

川習會後，隨著川普一番不利台灣的言論，我方需正視面對者，包括主權地位與國際活動空間遭壓縮、軍購無限期延宕、美方防衛安全承諾落空等潛在風險。親美的台灣執政當局，能否清醒意識到其中隱含的警訊並因應危機？

回顧過去，我國利益曾數次被美方片面犧牲；當前政府迫切明智之舉，應是對內力謀朝野和諧、團結民心士氣；對外善用島鏈防衛、半導體供應鏈、台灣海峽航道等戰略槓桿，爭取他國奧援。更重要的是與對岸交流對話，與中美維持等距關係，避免淪為大國博奕棋子。川習會成果未見任何聯合公報或雙邊協議，無太大拘束力，且川普性格善變、政策朝令夕改、總統任期有限；加上美國國會多數「挺台」，其國內主流意見難容「棄台」。據最新外媒消息，川普說他決定軍售前會與賴總統談，故我方處境未必悲觀。

令人擔憂的反倒是避談川習會的賴總統。其好鬥剛愎、習慣封閉決策，向來無視法律約束與國會監督；其領導的國安團隊，此刻會否如同上回安排卓揆赴日「私人行程」一般，再度誤判形勢而妄動？近期有親綠媒體報導，我軍方曾評估日本多項新銳軍事技術，水面艦艇、潛艦、無人機、飛彈等；另鑑於該國解禁武器出口，「最上級」護衛艦成功外銷澳紐，我方已就聯合設計開發軍艦的可能性洽詢日本。

此消息雖未獲證實，日方態度也迄未明朗，但環視國際，現階段在川普的「現實主義」與「新門羅主義」外交路線下，美國盟邦與周邊國家早就紛尋出路以自保。川普結束訪北京後隨即致電日相高市早苗，復於十七日與南韓總統李在明通話，高市與李更罕見的在七個月內四度舉行會談，這些互動反映了東亞各國的焦慮。

從地緣政治角度觀察，倘中美共管台海的格局形成，建立所謂「建設性戰略穩定關係」，則同屬第一島鏈的國家為應付共同外部威脅而合縱連橫，實不難理解。尤其川普不顧「六項保證」、直白地講出對台軍售為對中談判「非常好的籌碼」；就台灣防務需求論，若等不到美方發價書或遲遲不到貨，難道要完全放棄從其他管道取得軍備的機會？

近日，藍委質詢有無可能向日本提出軍購或商購武器，國防部長顧立雄表示，台日為印太區域和平穩定，仍可互相發揮貢獻，語帶玄機，留下不少想像空間。然沙盤推演，台日軍事合作一旦曝光，除引發國內爭議與對立外，大陸更可能將此舉解讀成台獨勢力聯手日本「新軍國主義」觸碰紅線、嚴重挑釁；後續反制強度勢必引發動蕩，恐遠超過高市「台灣有事」說掀起的風波。

但願以上推測純屬杞人憂天，否則一旦釀成區域衝突，不但遠脫中美兩強預期，屆時川習二人極力想避開的「修昔底德陷阱」，亦更難化解了。

川習會 台灣海峽 川普

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