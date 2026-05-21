繁榮數據vs.經濟現實

賴清德總統在就職兩周年演說中談到，台灣在半導體、ＡＩ等關鍵產業上，已在全球供應鏈中占據不可取代的地位，去年台灣全年經濟成長率達百分之八點六八，今年第一季更高達百分之十三點六九，人均ＧＤＰ已超越日韓。賴總統將這些經濟表現，視為其執政兩年來的政績。

其實，近期媒體頻繁出現「雙四萬時代」一詞，指的是台股突破四萬點、人均ＧＤＰ跨越四萬美元門檻。這兩項指標同時出現，無疑具有高度象徵意義：台灣正式躋身高所得經濟體，並在全球資本市場中獲得重新評價。然在這組亮眼數字背後，社會卻瀰漫著微妙的矛盾感；宏觀數據持續創高，多數民眾的荷包體感，卻未必同步改善。這使得「雙四萬」不僅是一項經濟成就，更成為一面映照台灣結構問題的鏡子。

這一波成長並非憑空而來，而是長期的科技產業累積，在ＡＩ時代集中爆發。隨著生成式ＡＩ帶動全球科技競賽，半導體成為核心戰略資源，台灣正位於供應鏈的關鍵位置。從晶圓代工到高階製程，台灣從製造基地躍身成為全球科技運轉的「基礎設施」。資本市場的資金流入與股市飆升，即是對此結構的直接反映。

另一方面，人均ＧＤＰ突破四萬美元，也反映出口動能與匯率因素的共同作用；但這一指標的提升，並非全民所得同步增加。平均值被高薪產業拉升，中位數薪資卻停滯不前，經濟數據與個體生活現實間的落差擴大。

一端是科技產業與資產持有者，財富快速攀升；另一端則是基層勞動者，時刻面臨生計壓力，導致社會出現「平行時空」。

台灣正從「勞動所得社會」轉向「資產所得社會」，資產持有與投資收益成為決定財富差距的關鍵；經濟重心從生產與創造價值，轉向資產增值與資本運作。股市從經濟指標轉變成收入來源，房地產從居住需求轉變為資產配置，企業也更重視股價與資本操作，而非長期的產業發展。台灣經濟高度依賴半導體與ＡＩ供應鏈，一旦全球需求出現波動，整體經濟將面臨同步修正的壓力。

資源過度集中於科技產業，也可能產生「擠壓效應」；人才流向單一產業，形成類似「荷蘭病」的結構失衡。加上房價、股價與所得脫鉤，世代與階級差距遂進一步擴大，愈來愈多人認為「工作十年不如買對股票」。若財富持續集中於少數產業與族群，勢必形成表面繁榮卻實質焦慮的社會。

台灣確實已走到關鍵節點，從亞洲四小龍到全球科技供應鏈核心，這條路並非偶然，是長期產業策略的成果。

既亮眼又失衡的經濟數據，卻無法帶來社會穩定；年輕世代缺乏未來性與安全感，對婚姻、生育等長期規畫當然既茫然又遲疑。成熟社會的標誌不只是ＧＤＰ或股市指數，而是多數人能相信努力有回報、未來可期待。「雙四萬時代」真能讓全民走在同一條發展路上、共同繁榮？這恐怕比數字突破和慶祝行情，更值得省思。