千億長照3.0 接不住暗夜哭泣的照顧者

賴清德總統在執政兩周年記者會上，提到「政府知道你們的壓力，也知道改革的成果必須更快、更實際地落實到每個家庭。我承諾政府會一步一步把基礎打穩，把制度補強，把資源用在最需要的地方，打造台灣成為安居樂業的好所在」。實際對比賴政府的長照三點○，卻只談目標而無細節，誇耀投入千億經費、服務量能翻倍、涵蓋率八成、滿意度九成等等數字，卻與底層社會存在平行時空—政府連最脆弱、最需要國家回頭拉一把的高齡照顧者都無法保全。這不僅是社福體制的無能，更是執政者的恥辱。

不久前，台南市發生一起震撼社會的「老老照顧」殺人悲劇，無情戳破政府千億預算的政治糖衣，暴露長照制度失衡的缺失。案發前，當事人其實已進入政府的長照評估系統，並被判定為「ＣＭＳ第七級」高度長照需求。然而，制度雖「抓住」了個案，卻來不及「接住」家屬。從照管專員完成訪視、核定資格，到個管實際媒合居家服務機構、派居服員進場服務，中間存在著漫長的「服務連結空窗期」。在現行制度僵化的行政流程下，許多像這對高齡姊妹一樣、游離在崩潰邊緣的家庭，只能在空窗期中獨自對抗漫長暗夜。這絕非單一突發事件，根據家庭照顧者關懷總會統計，台灣近五年來已發生高達卅五件照顧殺人的人倫悲劇，且隨著台灣正式邁入超高齡社會，高達三成以上的「老老照顧」正成為吞噬基層家庭的未爆彈。

賴政府長照政策最大的盲點，在於資源分配嚴重失衡，將大量資源用來衝高據點數與涵蓋率等漂亮數據，但真正最需要全天候不間斷照護的「中、重度失能家庭」，多半仍被拋下，只能由家庭成員自行咬牙承擔。

對於已邁向超高齡社會的深水區，長照體系不是執政黨在選舉時期用來誇示政績及粉飾太平的裝飾品，而是關乎無數家庭生死存亡的防護網。賴總統若要真正解開長照死結，就須告別「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的預算發放邏輯，推動兩大核心改革。

一、破除薪資天花板，落實長照專業職涯化：全面檢討長照基金的給付機制，將預算實質補貼在第一線照服員的風險津貼與勞動條件改善上，建立比照醫事人員的專業證照與升遷體制，才能真正吸引青年與專業人才留任。

二、鬆綁僵化法規，整合民間照護力量：政府應放下全面主導的傲慢，放寬民間住宿型機構的營運限制，並透過科技導入與在地鄰里、宗教團體的共好力量結合，建立真正「無縫接軌」的夜間與緊急醫照網。

如果賴政府繼續躲在千億預算的漂亮數據背後，把政策宣傳當作執政的止痛劑，把政策缺失歸咎於朝野衝突而不進行協商，那長照三點○只會淪為一紙精美的政治包裝，無數在暗夜中哭泣的照顧者，依然等不到黎明到來。