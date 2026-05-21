讀家觀點／兩周年談話無新意 國政恐續空轉

在外國資本需求與川普壓力下，最近賴總統策略性處理了民進黨兩塊神主牌，外界好奇，就職二周年演說會有何新意？遺憾的是，老招沒變：扭曲事實、執政問題都是別人錯，以及撒錢。

首先談扭曲事實：過去他在團結講話裡扭曲台史，這次他把九六年中華民國第一次總統直選的意義吹得很神。然相關陳述至少有兩問題：一、政府從一九四六年開始，就以普通平等直接無記名方式，逐步開展所有人民參與各級民代選舉。相對於他前日代表國家政府，衷心感謝日本殖民者，台灣早有的民主化經驗，在賴的演講裡完全不值一提。

二、或謂最重要的是領導人由人民直選產生，但此在民主理論裡，從來也不是神聖的事。至少英美領導人都不是人民「直選」產生。賴表面談民主，實則暗自建構李登輝搞總統直選時欲帶來的共同體想像，也就是台灣民族主義的意義—這不是民主的，而是民族的。至於賴口中「卅年前人民選擇用民主決定國家的方向」，在當時政策方向由國民大會強力推動下，更精確的代換應是「菁英」。而此如果拿來呼應川普最近對台獨談話，賴所學到的，恐怕只是暫時用更隱晦方式走向台獨而已。

其次，朝野僵局難解、政府人事法案無法順利推行，何以致之？賴歸責於「朝野因為國家方向不同」，此說甚奇妙。他稱當選後在總統府向全體國人承諾：我必定遵守憲法，兩年來，這份誓言沒有一天離開我的心中。所以他的國家方向是什麼國家？是中華民國台灣、台灣「嶄新國家」？還是憲法及增修條文裡，包含國家統一、自由地區與大陸地區的國家？在賴的認識裡，在野黨的國家方向又是什麼？

更嚴重的是，國家方向恐牽涉認同，此是情感而非理性面。如果賴這樣認識問題，朝野就難有和解機會了。

第三，賴最驕傲的部分，應是經濟成長數字。他把今年第一季經濟成長率為卅九年來單季最高，歸功全民努力，以及拒絕依賴單一市場結果。但根據賴政府資料，近年占比雖然持續下降，陸港仍是台灣的最重要貿易夥伴之一；甚至，陸港占比最大還是在蔡英文執政時期，賴總統是在批評蔡前總統擁抱陸港市場嗎？其實，此因素與兩蔣時代植基與栽培的晶片業榮景及當前貿易戰有關，不應掠人之美。

綜合言之，演講題名「追求未來」，但由於賴繼續抱持兩國論、長篇提起國防預算，對在野不求和解、不安撫美國，整體多在固守過去。賴總統任期已過一半，人民希望的執政者，是最有權力者要負最大責任，希望以和為貴，國政不再空轉。

賴的談話對衝突議題沒有新作法，未來兩年國政恐將繼續空轉。如何破解此一困境，或只能寄希望於未來，這是人民共業。