校園失序 任由霸凌橫行

從教育現場與大數據分析，教師管教無權與校園霸凌倍增，呈現「一邊放手，一邊失控」的連鎖效應。

根據教育部統計，高中職以下校園霸凌通報案件民國一○九年為一○二二件，一一三年已成長至三八一九件，五年翻了三倍。教團認為通報量快速成長原因有二：一，霸凌意識提升，大家更願意正視並提出通報；二，對霸凌定義理解不足，導致「不是霸凌也通報」。但其實還有第三個理由—校園管教失能。

近年《教師法》與「校事會議」新制上路後，投訴啟動調查率高達百分之七十八點一，最終雖近半數案件判定「不成立」，但這種「小案大辦」的氛圍在校園內造成嚴重的寒蟬效應。因為一旦啟動調查程序，教師不僅需面對漫長的調查期，甚至可能面臨停聘、解聘或不續聘等處分，對職涯與名譽造成毀滅性打擊。

為了自保，許多教師衍生出「以消極避禍為核心」的「防禦性教學」。面對學生的偏差行為，教師口頭勸導，但點到為止，將管教責任移交給學校行政端，自身退居為「知識傳授者」，不再擔任仲裁者。與家長則保持「事務性」低度溝通，不主動評論學生品格或行為問題。上課鐘響，入班；下課鐘響，離開。對學生間的互動，盡量視而不見，於是，班級出現微型的「權力真空」。

當校園內缺乏具備實質約束力的成年人管理者時，同儕間的「叢林法則」便會抬頭，強勢學生透過霸凌弱勢建立自身地位的現象隨之激增。教師遇到嚴重的霸凌加害者時，只能採取「移送輔導」。但輔導機制缺乏強制力與實質隔離能力，反讓霸凌者意識到「老師根本拿我沒轍」，導致霸凌行為變本加厲。

有人會問，採用「防禦性教學」，教師的尊嚴與理念何存？是的，教師逃亡潮就是答案。這種無效教學環境，讓準教師流失，現職教師數著饅頭等退休。「傳道授業解惑」已成空谷跫音，培養人才的校園正在凋敝。

賴總統執政已滿兩年，面對這些問題，想請問總統與教育部長：校園事態失控至此，你們眼中還是只有政治嗎？