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尊師重道 找回教學尊嚴

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）
台灣近年面臨「少師化」危機，教育部年初修正「大學設立師資培育中心辦法」，設有師資培育中心的大學可自訂規則，若學生修讀教育專業課程學分，可用以抵認通識或自由學分。圖／聯合報系資料照片
台灣近年面臨「少師化」危機，教育部年初修正「大學設立師資培育中心辦法」，設有師資培育中心的大學可自訂規則，若學生修讀教育專業課程學分，可用以抵認通識或自由學分。圖／聯合報系資料照片

賴總統，在您迎來執政兩周年、擘畫國家願景的此刻，國家的根基—教育現場，正遭遇一場史無前例且急遽惡化的「缺師海嘯」。若親自走一趟校園，聽見基層教育者在崩潰邊緣的無聲吶喊，就會感受到那股迫切的國安危機。

首先，曾經令人稱羨的「鐵飯碗」，在薪資天花板過低、通膨吞噬實質購買力、業務量卻隨著社會要求日益暴增的現實下，早已斑駁生鏽。當科技業、金融業甚至大型服務業，能以彈性調薪與豐厚分紅重賞勇夫時，公教人員受限於僵化的薪資結構，只能在本俸與職等中苦苦攀爬。在民間企業強勁的薪資動能面前，政府若不徹底檢討實質待遇，又如何說服優秀的人才，放棄外面的高薪而留在教育現場？

其次，面對師資枯竭，教育主事者卻總是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。政策試圖大開後門，輕率地拋出開放「業師」進入教學現場填補缺口的想法，這無異於飲鴆止渴！

這種做法不僅漠視了正規「師培機構」的功能性，更是對教育專業的嚴重踐踏。教育，從來不是只要懂該科目的知識就能勝任。班級經營、教育心理、輔導管教與課程設計，哪一項不是師培體系中千錘百鍊的專業。當國家自己都不尊重師培的專業門檻，試圖用速成的方式補洞時，我們又怎能期待社會大眾「尊師重道」。

正因為師道不彰，教師的尊嚴正被無底線地消耗。除了繁重教學，還要應對繁瑣的行政評鑑、突發的校安事件，以及最令人心寒卻毫無節制的家長無理投訴。

當具備專業與熱忱的年輕世代發現，民間市場能提供更合理的報酬與身心平衡，而在學校裡卻只能動輒得咎、失去教育自主權時，人才的出走只是必然的結果。

最後，要解決這場動搖國本的危機，唯有大幅提升教師待遇，拉近公私部門的薪資鴻溝，讓待遇能真正反映教育者的專業價值；以及建立完善的過濾機制，強悍地做老師後盾，斬斷恐龍家長無理投訴的糾纏，把教學的尊嚴與空間還給老師。

唯有讓「尊師重道」真正落實在薪資存摺與執業尊嚴上，才能讓優秀人才回流，守住正在崩壞中的國家師資防線。

薪資

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