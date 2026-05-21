賴政府應直面教育3病灶

賴政府執政屆滿兩周年，行政院日前釋出軍公教調薪訊息，試圖在就職周年之際展現施政誠意，凝聚基層向心力。然而，此等徒具形式的政策宣示，看在第一線教育工作者眼中，無異是避重就輕，流於「進步主義」的包裝。執政團隊若以為單憑薪資微調，便能掩飾體制性的失序與沉淪，恐怕是嚴重錯估了當前國家教育根基，正在被掏空的結構危機。

要徹底診治這場教育體制的集體失能，必須摒棄政治化妝，直面三大法治與政策上的結構性病灶。

首先，軍公教待遇仍深陷「恩給制」之威權遺緒。攤開近年總體經濟數據，台灣人均ＧＤＰ增幅逾九成，然軍公教薪資實質調幅卻不及百分之十五，基層實質購買力早已被通貨膨脹所嚴重侵蝕。更深層的法治問題在於，現行調薪機制迄今缺乏與消費者物價指數（ＣＰＩ）連動的客觀指標，全憑高層的政治氛圍，仰賴行政裁量。民主憲政首重依法行政，政府應儘速推動「軍公教待遇調整條例」法制化，建立客觀指標機制並將基層組織代表納入審議，使基層待遇回歸理性審議，非淪為政治選舉籌碼。

其次，校園內部「法治與互信」的瓦解，更是澆熄教學熱忱之元凶。近年來，中央高舉防弊大旗，卻異化為失控的校園濫訴，繁冗且悖離常理的校事會議調查程序，致使第一線教師動輒得咎、人人自危，校園瀰漫寒蟬效應。立法院近期雖三讀通過《教師法》修正案，明定停聘復職應補發薪資，然此遲來的金錢撥補，焉能撫平已遭撕裂的師生互信與教育尊嚴？教育部必須從源頭徹底檢討反省，刪除教師法第廿九條，廢除變調的校事會議制度，讓校園事件的處理回歸專業。若任由不當機制持續耗損教育專業，只會讓校園淪為相互猜忌之法理荒漠。

最後，當局重包裝輕實務之施政怠惰，於校園安全網之建構上顯露無遺。當校園暴力與霸凌事件頻傳、基層疾呼專職校安人力匱乏，且流動率居高不下之際，教育部竟仍年年編列數千萬元之「媒體宣導費」，妄想以精美的政令影像擦脂抹粉，斷難換得實質的校園安全。如此虛擲資源、本末倒置之官僚作風，實為政策失能之主因。

諸多體制過勞與尊嚴剝奪，最終必將反噬國家人才庫，演變成今日雪上加霜的師資斷層。據統計，如今有近三成五師資生傾向放棄投入教職；而主管機關為補缺額所採行的「放寬三招」權宜之計，更實質貶損了教師資格之專業價值。當台灣優秀青年視執教為畏途，當教育專業遭體制如此輕忽，這動搖國本之危機，絕非一紙調薪命令所能挽救。

兩年荏苒，執政考驗已入深水區。挽救教育腐化，豈能徒託放話調薪之短效藥？唯有執政者痛定思痛，回歸法制常軌、重振基層尊嚴並落實行政減量，方為穩固國家競爭力之正道。