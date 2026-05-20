彈劾案宛如賴政府照妖鏡

賴總統今天執政滿兩周年，而立法院在前一日則舉行了中華民國憲政史上首次總統彈劾案投票，最終沒有跨過三分之二門檻，彈劾案毫無懸念地宣告失敗。然而，這場表決的價值並非最後的票數，因為現實上注定失敗；重點是，這場憲政風暴宛如一面照妖鏡，逼出民進黨政府在內外交迫下的手足無措，更赤裸裸地揭示了「川習會」後，台灣正面臨前所未有的生存危機。

這場彈劾案的背後，本是在野陣營對執政黨毀憲亂政、無視國會的強力課責；但令人難以直視的是，執政黨為了轉移焦點，竟然祭出令人啼笑皆非的「時間差大內宣」。民進黨調查中心刻意選在表決前夕，高調公布一份宣稱賴政府滿意度與信任度雙雙過半的「兩周年亮眼民調」，試圖對抗國會的制衡並合理化朝野對抗。

然這份民調卻露出欲蓋彌彰的破綻，只要仔細對照時間軸就會發現，民調的實際調查時間是在川習會舉行之前。民進黨將數據扣在手裡，選在川習會之後、彈劾案表決之前拋出來。拿舊數字為現狀擦脂抹粉的政治操作，斧鑿痕跡斑斑，完全坐實當權者面對外交大翻車時的極度慌張。更別說這是民進黨調查中心自己做的調查，有何公信力？

民進黨之所以如此慌張，是因為川習會的冷酷現實一巴掌打醒了台灣人。美國總統川普在會後發表極其直白的談話，公開警告台灣，他不希望台灣以美國支持為後盾而推動獨立。甚至在外交辭令上，連名字都不願意提，直接用極具貶抑的「那個人」（the person）來稱呼我國元首。這段極其難堪的外交互動，戳破執政黨長期以來編織「台美關係歷史最好、堅若磐石」的謊言。

這記來自強權的悶棍，為彈劾案與民調爭議提供最無情的註腳。我們多年來省吃儉用、平民百姓辛苦納稅幾千億，給政府向美國軍購；在「商人總統」的眼裡，卻非捍衛民主自由的實質承諾，而只是一個可拿去跟北京喊價、讓度與交易的籌碼。國家元首在國際被降格為「那個人」，國格嚴重貶損，難道不需要被民意檢驗、受國會課責？

這正是這場彈劾案最大的政治意義，它雖跨不過憲法門檻，卻將國內憲政危機與國際外交警訊扣連在一起。執政黨對內傲慢地用數字民調實施政治催眠，對外卻將國家安全押注在單一強權身上，結果換來的是台灣「籌碼化」的危機。當權者若繼續沉溺在「過期民調」的同溫層裡，對外只能當個被予取予求、卻換來羞辱的棋子，對內又繼續嚴重撕裂朝野與社會，台灣終將在中美雙向收縮的夾擊中徹底失去主體性。

彈劾案的落幕不是政局回穩的開始，如果執政當局不從「川普大白話」的國際現實中清醒、務實修正外交與兩岸戰略和路線，那麼台灣接下來要面對的，恐怕是比彈劾案更驚濤駭浪的風暴。