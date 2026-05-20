聽新聞
0:00 / 0:00

沒台獨問題？賴低估世人智商

聯合報／ 王景嚴／退休公務員（高雄市）

美國總統川普會見習近平後，在返美專機上對台灣問題明確表示，不希望台灣走向獨立。賴清德總統日前定調台獨意涵，並強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。但這番言不由衷的說詞，非但不能取信於美國，更遑論中國大陸。不僅藍營質疑，可能就連綠營也不相信。

大陸對台灣獨派人士早就定調「聽其言、觀其行」。空口說白話，沒具體行動驗證，騙不了人。賴總統曾言：台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國，所以不需要宣布獨立。這一番掩耳盜鈴的強辯，是低估了世人的智商。

蔡英文執政以來，民進黨政府大力推動去中國化，不承認台灣是中國一部分；將中國史列入東亞史；以國籍法打壓陸配；賴總統更將中國大陸定位為境外敵對勢力。種種舉動充滿仇中反中意識，目標就是將兩岸完全切割。這些舉動不是台獨，什麼才算台獨？

國民黨主席鄭麗文赴大陸訪問，遭到綠營從上到下百般汙衊。對大陸的惠台措施全盤否決，目的就是製造兩岸對立，此種台獨心態昭然若揭，不是一句空話就能掩飾。

賴總統要證明台灣沒有台獨問題，必須回歸一中精神，一切作為回歸中華民國憲法，包括對國家領土的主張。否則一切的宣稱，只是自欺欺人，得不到眾人信任。

台獨 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

沒台獨問題 先廢台獨黨綱

台獨爭論 蔣萬安：問題在賴總統 早晚不一樣

總統提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變

賴台獨之辯 理屈詞窮

相關新聞

誤判華府訊號 國安新危機

美國總統川普在川習會後接受福斯新聞專訪，談及台灣問題時表示「我不希望有人走向台獨」。這已不是模糊政策，而是相當直接的政治表態。面對川普如此清楚的訊號，賴政府第一時間的反應不是重新檢視自身路線，卻是急於重新給「台獨」下定義。

讀家觀點／北京開始學會透過川普處理台灣

近期川普訪中期間，一項極具象徵性的安排，引發外界高度關注。習近平特別安排川普進入中南海會晤，並刻意強調，過去極少有外國領袖能在此接受正式接待，此前受到類似待遇者，幾乎只有普亭。這不只是外交禮節問題，更是北京對外釋放的一種戰略訊號：當前真正能左右世界秩序走向者，正逐漸集中於美、中、俄三方領導人之間。

台獨神主牌 民進黨還能捧多久？

令人矚目的川習會落幕，國際上一直關注美國對台灣問題的態度，如今也有了明確答案；從過去的模糊，到現在由川普直接表示「不希望有人走向獨立」，並直言美國「不想飛九五○○英里來打仗」。這番表態徹底戳破了民進黨長期營造之「美國會為台灣而戰」的幻象，也凸顯民進黨台獨神主牌的脆弱。

沒台獨問題？賴低估世人智商

美國總統川普會見習近平後，在返美專機上對台灣問題明確表示，不希望台灣走向獨立。賴清德總統日前定調台獨意涵，並強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。但這番言不由衷的說詞，非但不能取信於美國，更遑論中國大陸。不僅藍營質疑，可能就連綠營也不相信。

彈劾案宛如賴政府照妖鏡

賴總統今天執政滿兩周年，而立法院在前一日則舉行了中華民國憲政史上首次總統彈劾案投票，最終沒有跨過三分之二門檻，彈劾案毫無懸念地宣告失敗。然而，這場表決的價值並非最後的票數，因為現實上注定失敗；重點是，這場憲政風暴宛如一面照妖鏡，逼出民進黨政府在內外交迫下的手足無措，更赤裸裸地揭示了「川習會」後，台灣正面臨前所未有的生存危機。

賴總統永遠與彈劾綁在一起

今天是賴清德總統執政滿兩周年的日子，諷刺的是，中華民國憲政史上首次總統彈劾案，就在昨日立法院會舉行，最終五十六票贊成、五十票反對，由於未達三分之二的法定門檻，彈劾案功敗垂成。然而，這一場看似失敗的憲政行動，卻已將賴總統牢牢釘在歷史的恥辱柱上—他成為中華民國憲政史上，首位被立法院啟動彈劾程序、留下表決投票紀錄的總統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。