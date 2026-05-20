沒台獨問題？賴低估世人智商

美國總統川普會見習近平後，在返美專機上對台灣問題明確表示，不希望台灣走向獨立。賴清德總統日前定調台獨意涵，並強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。但這番言不由衷的說詞，非但不能取信於美國，更遑論中國大陸。不僅藍營質疑，可能就連綠營也不相信。

大陸對台灣獨派人士早就定調「聽其言、觀其行」。空口說白話，沒具體行動驗證，騙不了人。賴總統曾言：台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國，所以不需要宣布獨立。這一番掩耳盜鈴的強辯，是低估了世人的智商。

從蔡英文執政以來，民進黨政府大力推動去中國化，不承認台灣是中國一部分；將中國史列入東亞史；以國籍法打壓陸配；賴總統更將中國大陸定位為境外敵對勢力。種種舉動充滿仇中反中意識，目標就是將兩岸完全切割。這些舉動不是台獨，什麼才算台獨？

國民黨主席鄭麗文赴大陸訪問，遭到綠營從上到下百般汙衊。對大陸的惠台措施全盤否決，目的就是製造兩岸對立，此種台獨心態昭然若揭，不是一句空話就能掩飾。

賴總統要證明台灣沒有台獨問題，必須回歸一中精神，一切作為回歸中華民國憲法，包括對國家領土的主張。否則一切的宣稱，只是自欺欺人，得不到眾人信任。