台獨神主牌 民進黨還能捧多久？

令人矚目的川習會落幕，國際上一直關注美國對台灣問題的態度，如今也有了明確答案；從過去的模糊，到現在由川普直接表示「不希望有人走向獨立」，並直言美國「不想飛九五○○英里來打仗」。這番表態徹底戳破了民進黨長期營造之「美國會為台灣而戰」的幻象，也凸顯民進黨台獨神主牌的脆弱。

當民進黨最堅固的靠山也開始表態「不想看到台獨和戰爭」後，賴總統十七日在臉書回應：「堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的『台獨』問題。」此話一出，再次體現了民進黨「台獨」的脆弱。川普明確公開表態後，民進黨即迅速退縮，激進時去中國化，壓力來臨時又重新躲回中華民國體制的保護傘下；甚至便宜行事，說「台獨」就是「台灣不屬於中華人民共和國的一部分、是中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。這種兩面手法，傷害的不只是台灣的國際信用、兩岸穩定，更損害台灣民眾的利益與台灣的生存空間。

賴政府上任以來，一直以小動作挑戰兩岸現狀。一方面高舉「中華民國」做為國際擋箭牌，另一方面卻在國內積極推動去中國化工程；包括修改具有國家意象的符號、淡化中華民國元素。這些舉措看似占了便宜，實則系統性地侵蝕中華民國的法理基礎，製造兩岸不必要的緊張。

從民生經濟上看，台灣經濟高度依賴對岸市場，出口依存度長期維持在三成以上。即便民進黨刻意阻擋，去年仍占台灣總出口比重二成六，半導體等關鍵產業供應鏈，亦與中國大陸深度連結。近年全球局勢雖有波動，但對岸（加上港、澳）仍是台灣非常重要的貿易夥伴，為台灣帶來大量的經濟動能。

近年賴政府不斷追求「非紅供應鏈」，外交上花費高額且不必要的費用，且將對岸定性為「境外敵對勢力」，帶來軍事風險亦衝擊投資意願。反觀馬英九政府時期，透過對話降低兩岸緊張局勢，兩岸經貿正常化帶來的利多更是明顯。民進黨執政後，經濟成長大量依靠晶圓科技產業、經濟發展嚴重傾斜，加上錯誤的能源政策導致大幅增加成本，民生問題更形惡化。

當前全球主要國家正從衝突對立，逐漸調整為「在競爭中合作」的務實姿態。今年歐洲多國、亞洲國家與美國等，紛紛恢復或加強與中國大陸的高層互訪，以對話尋求經貿合作、穩定供應鏈。美國在川普主導下，也強調透過談判管控競爭，避免全面對抗。在此背景下，民進黨政府卻緊抱冷戰思維，拒絕與對岸務實交往，將大門緊緊關閉。

台灣的優勢不是軍事對抗，而在經濟、地理與文化；將這些優勢轉化為和平紅利，透過務實外交降低衝突風險，才是上策，一味操弄對抗，只會讓台灣成為大國博弈的犧牲品。這次川普的表態已清楚傳達，在美國的印太布局中，台灣雖重要，卻永遠是美國優先！美國不會為台獨冒險，賴總統有責任為台灣的安全與繁榮負責。民進黨若繼續沉迷小動作與意識形態對抗，最終受傷的還是全體台灣人民的福祉。