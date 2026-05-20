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讀家觀點／北京開始學會透過川普處理台灣

聯合報／ 馬瑞新／研究人員（台北市）

近期川普訪中期間，一項極具象徵性的安排，引發外界高度關注。習近平特別安排川普進入中南海會晤，並刻意強調，過去極少有外國領袖能在此接受正式接待，此前受到類似待遇者，幾乎只有普亭。這不只是外交禮節問題，更是北京對外釋放的一種戰略訊號：當前真正能左右世界秩序走向者，正逐漸集中於美、中、俄三方領導人之間。

如果再結合普亭也於昨晚赴中國訪問的安排觀察，更能看出一種新的國際權力結構正在成形。冷戰結束後，美國曾長期維持單極霸權，全球主要秩序幾乎皆由華府主導；如今則逐漸轉向由美、中與俄共同影響全球局勢的「Ｇ２+１」格局。這種變化背後，反映的是美國相對國力的下降。

川普雖然高舉「讓美國再次偉大」口號，但其外交思維卻愈來愈傾向現實交易模式，而非過去美國長期強調的全球領導與價值同盟。從要求盟友增加軍費、對北約態度反覆，到頻繁以關稅與經濟手段施壓盟邦，都讓外界逐漸意識到，美國已難再像過去那樣，同時支撐全球秩序與盟友體系。川普的作風，某種程度上反而加速暴露美國霸權逐漸衰退的現實。

而對台灣而言，更值得注意的是川習會後川普對台灣問題的發言。川普公開重申「不支持台獨」立場後，民進黨政府與部分綠營人士隨即開始強調「中華民國台灣」、「維持現狀」等說法，試圖淡化外界對「台獨路線」的聯想。這某種程度上也反映出台灣對美國態度變化的高度敏感。然而，這恐怕也讓北京進一步看見未來處理台灣問題的新思路。

過去中國對台策略，多半是直接施壓、軍事威懾或外交孤立；但如今北京可能逐漸意識到，若能優先滿足川普所重視的經濟利益、戰略交易與政治成果，反而更有機會透過華府間接影響台北。換言之，北京未來對付民進黨的方式，未必只是持續加大對台壓力，而可能轉向「先搞定美國，就能順勢影響台灣」的路線。

因此，綠營若仍停留在過去「美國必然全力支持台灣」的想像，恐怕將誤判國際現實。在川普的交易式外交思維下，台灣的重要性仍存在，但更像是一項可調整、可交換的戰略籌碼，而非不可動搖的核心利益。尤其當美國國內愈來愈重視自身經濟與內部問題時，未來華府是否願意為台灣承擔高昂戰略成本，恐怕將更加現實與功利。

即便未來美國再次政黨輪替，此趨勢恐怕也難以根本改變。因為問題並非川普個人，而是整個美國社會對全球化成本、對外承擔與國內經濟壓力的不滿。即使未來由不同政治勢力執政，或許會在語言上修補盟友關係，但也很難回到冷戰後那種由美國全面主導世界的時代。「Ｇ２+１」因此並非短期現象，而可能是未來十年至廿年的國際現實。

台灣真正需要的，不是持續沉迷於意識形態式選邊，而是冷靜理解國際權力正在重組的現實。在未來由美、中、俄主導的世界格局下，小國若缺乏戰略彈性，只依附單一強權，風險恐怕將愈來愈高。如何在強權競逐之間維持自主空間與安全利益，才是未來台灣最重要的課題。

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