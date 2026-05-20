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誤判華府訊號 國安新危機

聯合報／ 吳榮鎭／大學教師（屏縣鹽埔）

美國總統川普在川習會後接受福斯新聞專訪，談及台灣問題時表示「我不希望有人走向台獨」。這已不是模糊政策，而是相當直接的政治表態。面對川普如此清楚的訊號，賴政府第一時間的反應不是重新檢視自身路線，卻是急於重新給「台獨」下定義。

賴政府一方面以「有台灣才有中華民國」倒置國家主權，重新詮釋國家定位；另一方面又宣稱，美國對台政策沒有改變，試圖把川普的談話解讀成只是「反對片面改變現狀」。但問題是，賴政府自己正在推動與執行的，其實就是一種「片面改變現狀」，因為民進黨把「中華民國主權」轉化為「台灣主權」。賴政府官方語言持續以「台灣」取代「中華民國」、以「互不隸屬」推演出不符合中華民國憲法的「兩國論」，本身即是法理的重構。川普此次談話畫出的紅線正是「台灣走向獨立，並非現狀」。

其次，美國官方長期政策是「不支持台灣獨立」，只是近年中美對抗升高、美國國會友台氛圍增加，加上台灣內部政治操作，使賴政府認為美國正在默許、甚至鼓勵台灣朝法理台獨方向前進，這卻是危險的誤判。美國支持的是「台灣安全」而非「台灣法理獨立」；美國支持的是「牽制北京」而不是「幫台灣建國」。華府優先考量的始終是避免中美直接衝突，而不是協助民進黨完成台獨建國。川普此次發言，就是把這條界線重新說明白。

更值得注意的是，川普反覆強調的核心並非「台灣主權」，而是「避免戰爭」。這代表在美國的戰略排序中，台海穩定的重要性高於台灣政治定位突破。換句話說，若華府認定賴政府的政治操作提高了台海衝突風險，那麼美國不但未必支持，甚至可能反過來對台施壓；民進黨卻長期把「美國友台」等同於「美國支持台獨」。

賴政府一面不斷強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，另一面在外交語言上，卻由「中華民國」轉向「台灣」；然台獨語言升高，並不代表美國願意承擔賴政府的戰略後果。國際政治從來不是靠價值理念運作，而是建立在利益計算之上。若美國認為支持台灣有利於牽制北京，它就會支持台灣；但若認為台獨可能升高戰爭風險，則它同樣會對台獨踩煞車。

當前的國安危機已非「美國挺不挺台灣」，而是川普訪問中國大陸後，賴政府仍以「自己想聽的話」解讀來自華府的訊號，彷彿只要高喊民主、抗中、友美，美國就會無條件支持民進黨路線。川普此次訪中後的談話已非常清楚：美國不願意替破壞現狀的台獨埋單。若賴政府持續以自己的期待取代正確的戰略判讀，把意識形態凌駕於國際現實，那麼國安危機恐怕不只是來自北京。

華府 台獨 川習

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讀家觀點／北京開始學會透過川普處理台灣

近期川普訪中期間，一項極具象徵性的安排，引發外界高度關注。習近平特別安排川普進入中南海會晤，並刻意強調，過去極少有外國領袖能在此接受正式接待，此前受到類似待遇者，幾乎只有普亭。這不只是外交禮節問題，更是北京對外釋放的一種戰略訊號：當前真正能左右世界秩序走向者，正逐漸集中於美、中、俄三方領導人之間。

台獨神主牌 民進黨還能捧多久？

令人矚目的川習會落幕，國際上一直關注美國對台灣問題的態度，如今也有了明確答案；從過去的模糊，到現在由川普直接表示「不希望有人走向獨立」，並直言美國「不想飛九五○○英里來打仗」。這番表態徹底戳破了民進黨長期營造之「美國會為台灣而戰」的幻象，也凸顯民進黨台獨神主牌的脆弱。

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美國總統川普會見習近平後，在返美專機上對台灣問題明確表示，不希望台灣走向獨立。賴清德總統日前定調台獨意涵，並強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。但這番言不由衷的說詞，非但不能取信於美國，更遑論中國大陸。不僅藍營質疑，可能就連綠營也不相信。

彈劾案宛如賴政府照妖鏡

賴總統今天執政滿兩周年，而立法院在前一日則舉行了中華民國憲政史上首次總統彈劾案投票，最終沒有跨過三分之二門檻，彈劾案毫無懸念地宣告失敗。然而，這場表決的價值並非最後的票數，因為現實上注定失敗；重點是，這場憲政風暴宛如一面照妖鏡，逼出民進黨政府在內外交迫下的手足無措，更赤裸裸地揭示了「川習會」後，台灣正面臨前所未有的生存危機。

賴總統永遠與彈劾綁在一起

今天是賴清德總統執政滿兩周年的日子，諷刺的是，中華民國憲政史上首次總統彈劾案，就在昨日立法院會舉行，最終五十六票贊成、五十票反對，由於未達三分之二的法定門檻，彈劾案功敗垂成。然而，這一場看似失敗的憲政行動，卻已將賴總統牢牢釘在歷史的恥辱柱上—他成為中華民國憲政史上，首位被立法院啟動彈劾程序、留下表決投票紀錄的總統。

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