誤判華府訊號 國安新危機

美國總統川普在川習會後接受福斯新聞專訪，談及台灣問題時表示「我不希望有人走向台獨」。這已不是模糊政策，而是相當直接的政治表態。面對川普如此清楚的訊號，賴政府第一時間的反應不是重新檢視自身路線，卻是急於重新給「台獨」下定義。

賴政府一方面以「有台灣才有中華民國」倒置國家主權，重新詮釋國家定位；另一方面又宣稱，美國對台政策沒有改變，試圖把川普的談話解讀成只是「反對片面改變現狀」。但問題是，賴政府自己正在推動與執行的，其實就是一種「片面改變現狀」，因為民進黨把「中華民國主權」轉化為「台灣主權」。賴政府官方語言持續以「台灣」取代「中華民國」、以「互不隸屬」推演出不符合中華民國憲法的「兩國論」，本身即是法理的重構。川普此次談話畫出的紅線正是「台灣走向獨立，並非現狀」。

其次，美國官方長期政策是「不支持台灣獨立」，只是近年中美對抗升高、美國國會友台氛圍增加，加上台灣內部政治操作，使賴政府認為美國正在默許、甚至鼓勵台灣朝法理台獨方向前進，這卻是危險的誤判。美國支持的是「台灣安全」而非「台灣法理獨立」；美國支持的是「牽制北京」而不是「幫台灣建國」。華府優先考量的始終是避免中美直接衝突，而不是協助民進黨完成台獨建國。川普此次發言，就是把這條界線重新說明白。

更值得注意的是，川普反覆強調的核心並非「台灣主權」，而是「避免戰爭」。這代表在美國的戰略排序中，台海穩定的重要性高於台灣政治定位突破。換句話說，若華府認定賴政府的政治操作提高了台海衝突風險，那麼美國不但未必支持，甚至可能反過來對台施壓；民進黨卻長期把「美國友台」等同於「美國支持台獨」。

賴政府一面不斷強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，另一面在外交語言上，卻由「中華民國」轉向「台灣」；然台獨語言升高，並不代表美國願意承擔賴政府的戰略後果。國際政治從來不是靠價值理念運作，而是建立在利益計算之上。若美國認為支持台灣有利於牽制北京，它就會支持台灣；但若認為台獨可能升高戰爭風險，則它同樣會對台獨踩煞車。

當前的國安危機已非「美國挺不挺台灣」，而是川普訪問中國大陸後，賴政府仍以「自己想聽的話」解讀來自華府的訊號，彷彿只要高喊民主、抗中、友美，美國就會無條件支持民進黨路線。川普此次訪中後的談話已非常清楚：美國不願意替破壞現狀的台獨埋單。若賴政府持續以自己的期待取代正確的戰略判讀，把意識形態凌駕於國際現實，那麼國安危機恐怕不只是來自北京。